Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский выклянчил во время визита в Вашингтон, будет перемолото ВС России или брошено.
По словам российского дипломата, Зеленский в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США» просит оружие для ВСУ.
Он подчеркнул, что «тонущий» Киев «может затянуть в воронку» и западных союзников, оказывающих поддержку украинской армии.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — цитирует РИА Новости слова Полянского в ходе заседания Совбеза ООН.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян