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Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России

12 декабря 2023, 01:35
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский выклянчил во время визита в Вашингтон, будет перемолото ВС России или брошено.
По словам российского дипломата, Зеленский в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США» просит оружие для ВСУ.

«Все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — цитирует РИА Новости слова Полянского в ходе заседания Совбеза ООН.


Он подчеркнул, что «тонущий» Киев «может затянуть в воронку» и западных союзников, оказывающих поддержку украинской армии.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Генерал Кириллов: СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ
Минобороны: Украина готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
12 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/iStock-1384798401

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — сказал Кириллов в ходе тематического брифинга Минобороны РФ.

По словам Кириллова, в подготовке провокации СБУ задействована украинская компания «Реалаб» (импортер химических реагентов и прекурсоров). Отмечается, что осенью этого года «Реалаб» закупил в ФРГ партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия, произведённых компанией Honeywell Research Chemicals в США.

Минобороны России называет целью провокации обвинение ВС РФ в применении химического оружия, и, как следствие, дальнейшая антироссийская кампания в ООН и мировых СМИ.

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#сбу
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Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине до нового года
12 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/trekandshoot

Конгресс США перед уходом на каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расписание американского законодательного органа.
Уточняется, что комитет палата представителей США завтра проведёт слушания о конкуренции с Китаем. Другой комитет обсудит расследование в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В расписание также значатся и другие мероприятия, однако они не имеют отношения к финансированию Украины.

При этом с пятницы, 15 декабря, до 9 января палата представителей будет находиться в новогоднем отпуске.

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Боррель: Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
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#киев
#помощь
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Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
Боррель: Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
11 декабря 2023, 23:32

Фото: iStock/ValtimorN

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны сообщил, что министры обороны стран ЕС не сумели договориться о новом транше на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Борреля, страны Европейского союза обсуждают выделение Киеву восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

«Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу», — цитирует агентство слова главы евродипломатии.

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#страны
#зеленский
#евросоюз
#помощь
#украина
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В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
RG.RU: В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
11 декабря 2023, 23:19

Фото: iStock/Zeferli

В Сети появилось видео, на котором БМП-2 нейтрализует противника из корострельной пушки 2А42 30-мм калибра. Об этом пишет RG.RU.
Отмечается, что современные боевые условия требуют адаптации военных к новым угрозам, включая применение ВСУ FPV-дронов. На фоне этого российская техника была модернизирована, получив установленные над башней экраны для обеспечения дополнительной защиты от подобных угроз. Кроме того, для обеспечения дополнительной бронезащиты были укреплены борта БМП-2.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#танки
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Среди ВСУ стремительно распространяется инфекция, устойчивая к антибиотикам
Telegraph: военные ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией
11 декабря 2023, 22:20

Фото: iStock/wildpixel

Военный конфликт на Украине спровоцировал рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Такие данные приводит британская Telegraph.
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — гласит статья.

В ноябре и декабре 2022 года в трех областных больницах Украины обследовали пациентов на наличие инфекций, и выяснили, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, требующего принятия срочных мер.

Согласно исследованию, 14% пациентов заразились в самом медучреждении. Еще около 60% заразились инфекцией, которая не поддается лечению карбапенемов (высокоэффективные антибиотики, которые используются для лечения тяжелых бактериальных инфекций).

Таким образом, рост заражения инфекциями, устойчивым к антибиотикам, происходит среди украинцев из-за увеличения травм при вооруженном конфликте, а также ростом нагрузки на медучреждения страны.

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#антибиотики
#медучреждения
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В России создана рабочая группа для написания истории СВО
Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории СВО
11 декабря 2023, 21:49

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Минобрнауки создало рабочую группу, которая будет писать историю проведения специальной военной операции. Об заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров в рамках круглого стола Российского исторического общества по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.
Юров рассказал, что Минобрнауки создало рабочую группу по изучению спецоперации. В рамках этого вопроса проводится активная работа.

«В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО», — пояснил Петров.
Руководит данной работой заместитель главы Минобрнауки, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. По словам Петрова, переход от классификаторов к сбору материалов и написанию самой истории СВО станет возможным уже в ближайшее время.

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#вс рф
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США помогут Украине создать войска, способные сдержать ВС РФ в будущем
Остин: США помогут Украине создать войска для сдерживания РФ в будущем
11 декабря 2023, 21:36

Фото: iStock/FabrikaCr

США хотят помочь Украине достичь успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, которые в будущем будут способны сдерживать Россию. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», - сказал Остин.

Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Также он отметил, что США планируют принять меры для сдерживания российской агрессии в будущем, в том числе в случае, если она будет направлена на страны НАТО.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома заявил, что США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Он также добавил, что во вторник состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заверит своего коллегу в том, что будет добиваться утверждения конгрессом запроса на выделения новых средств для продолжения поддержки Киева.

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#страны
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#байден
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ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском
Боец бригады «Север-V»: ВСУ избегают прямых боев в ВС РФ под Артемовском
11 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные избегают прямых боев с армией России под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Ламбер».
«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами», -цитирует РИА Новости российского бойца.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

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#военные
#армия
#операции
#опасность
#новости
#сво
#всу
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Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб
Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне
11 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/zabelin

Два тяжелораненых бойца ВС РФ и ВСУ на протяжении недели помогали друг другу в серой зоне, однако украинский военный до эвакуации не дожил. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, российского военного с позывным «Бабка» уже считали погибшим. Он получил серьезные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух украинских опорных пунктов. Среди тел украинских военных он наткнулся на раненного, но живого солдата ВСУ. Они оказали друг другу первую помощь, и пытались ползти в сторону российских позиций. Питались снегом. На пятый день украинский военный умер, а российский всё же смог доползти до ближайшего места расположения ВС РФ.

Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Он сильно отморозил ноги, однако, прогнозы врачей вполне утешительны.

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