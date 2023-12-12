Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников ликвидировали до взвода пехоты ВСУ близ Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские бойцы вели огонь из САУ 2С31 «Вена», пишет РИА Новости.
«В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-мм САУ 2С31 «Вена» костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артёмовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника», — цитирует агентство оборонного ведомства.
Разведку, корректировку огня и контроль поражения целей вели расчёты БПЛА ивановских десантников, отметили в Минобороны.
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Диана Аванесян