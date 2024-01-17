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Украинский министр: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов

17 января 2024, 18:23
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения.
Как сообщает агентство «РБК-Украина», Камышин мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий гибридную систему противовоздушной обороны. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.

Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Армия России начала масштабную атаку, заявили в Британии
Эксперт Меркурис: ВС РФ уничтожает украинское ПВО и ВПК ракетными ударами
17 января 2024, 17:49

Фото: iStock/e-crow

Армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк», — рассказал Меркуриус в эфире YouTube-канала Duran.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

Таким образом, Меркуриус делает вывод, что системы Patriot не могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отмечая, что это было давно известно.

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Мать военнослужащей ВСУ, погибшей под Артемовском, рассказала о плохом отношении властей
Мать погибшей военной ВСУ рассказала о плохом отношении властей Украины
17 января 2024, 17:33

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Мать погибшей военнослужащей Вооруженных сил Украины пожаловалась на плохое отношение властей к родственникам погибших и пропавших без вести украинских военных.
Женщина уточнила, что ее дочь принимала участие в боевых действиях на стороне ВСУ в районе Артемовска. Какое-то время она считалась без вести пропавшей, однако позже стало известно о ее гибели.

«Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите», -цитирует РИА Новости женщину.

По ее словам, на все запросы в подразделениях отвечают, что там такой человек не числился.

Она также рассказала о наркотиках, которые принимают украинские военные для подавления страха. Женщина уточнила, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.

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Представительство ДНР: утром при обстреле ВСУ Еленовки повредило амбулаторию
17 января 2024, 17:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины написало в телеграм-канале, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике.
Информация о пострадавших не уточняется. Отмечается, что Еленовка попала под обстрел украинских войск в 5.10 утра. Противник выпустил 4 снаряда.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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Хинштейн: Росгвардия проверит воинскую часть в ДНР после пожара
17 января 2024, 17:08

Фото: iStock/sarawutk

Руководство Росгвардии проведёт проверку воинской части в ДНР, в которой произошёл пожар с утратой оружия, об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал «Филолог в засаде» сообщил, что 15 января разгорелся пожар КПП подразделения Росгвардии в Донецкой Народной Республики. После пожара выяснилось, что «сгорели три единицы АК и пулемет».

«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.

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#днр
#росгвардия
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Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Внимание! Воздушная тревога», — предупредил местных жителей Развожаев.

Также сообщается, что в регионе приостановлено движение общественного транспорта.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе была объявлена 5 января в 11:18 (по московскому времени).

При этом, 14 января сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11 областях Украины. Помимо столицы страны и ​некоторых других регионов, сирены проревели в подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

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#воздушная тревога
#севастополь
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Мать погибшей военной ВСУ рассказала, что военные принимают наркотики
17 января 2024, 16:23

Фото: istockphoto/PeopleImages

Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила о наркотиках, которые принимают военные для подавления страха.
Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила РИА Новости, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощь, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», - вспоминает мать погибшей.
Со слов женщины, украинским военнослужащим предлагали алкоголь и наркотические вещества. При том, что это запрещено. Но для того, чтобы бороться с усталостью, бойцы нарушали эти правила. В окопах бойцы страдали от страха и безысходности. Каждый хотел вернуться домой.

«Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», - рассказала мать погибшей.
Ранее сообщалось, что больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.

Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на Купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.

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#сво
#новости
#наркотики
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За минувшие сутки ВС РФ поразили три украинских склада боеприпасов
17 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За минувшие сутки российские военные поразили три склада боеприпасов Вооружённых сил Украины, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, удар по украинским складам был нанесён при помощи артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли точные удары и по другим позициям ВСУ.

«...поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», — сообщили в Минобороны РФ.

​К тому же, российские силы ​нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников.

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#вс рф
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#сво
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ВСУ обстреляли брянское село Сушаны, поврежден жилой дом
Богомаз: Украинские террористы обстреляли брянское село Сушаны
17 января 2024, 15:27

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что в результате украинского обстрела повреждение получил жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады уже начали ликвидировать последствия атаки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что силами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью сбит украинских беспилотник самолетного типа.При вражеской атаке никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

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«Самое опасное место»: Ситуация для ВСУ под Купянском усложняется
Кривонос: Украинские войска находятся в очень сложном положении под Купянском
17 января 2024, 15:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины оказались в крайне тяжёлом состоянии под Купянском, с таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Фабрика новостей».
«Купянск — это самое опасное место. Купянск — это мощная железнодорожная станция, более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства», — рассказал о ситуации Кривонос.

Отставной генерал признал, что российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами, а также продолжает прощупывать оборону ВСУ.

Кривонос также отметил, что с помощью артиллерии и беспилотным летательным аппаратам российским войскам удаётся достигать определённых успехов на Купянском направлении.

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#сво
#вс рф
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