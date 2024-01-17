Украинский министр: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины написало в телеграм-канале, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике.