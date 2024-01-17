Украинский министр: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения.
Как сообщает агентство «РБК-Украина», Камышин мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий гибридную систему противовоздушной обороны. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.
Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.
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Екатерина Коршунова