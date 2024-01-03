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В НАТО признали, что российское оружие превосходит новейшие западные технологии

Myśl Polska: Российские ракеты успешно разрушают передовую инфраструктуру Киева
03 января 2024, 08:02
Фото: istockphoto/TebNad

Фото: istockphoto/TebNad

На Украине сейчас сосредоточены все передовые системы противовоздушной обороны (ПВО) и самые современные технологии НАТО. Несмотря на это, российские войска успешно со всем этим справляются и наносят всё более чувствительные удары по инфраструктуре Киева.
С таким заявлением выступил польский политолог и публицист Кшиштоф Подгурский. В статье для издания Myśl Polska он признал, что Киев защищён очень хорошо. Для безопасности Зеленского и чиновничьей верхушки задействованы самые современные системы ПВО — всё лучшее из когда-либо производимого на Западе.

«Только вот российские ракетчики, наверное, об этом не знают», — с мрачной иронией сказал журналист.


Он подчеркнул, что атаки смертоносных ракет Вооружённых сил РФ пришлись как раз по местам сосредоточения того самого сверхсовременного и дорогостоящего вооружения, поставляемого Западом, которое должно было надёжно защитить Украину. Киев и его военная инфраструктура получили ощутимый удар, от которого трудно будет оправиться, заключил эксперт.

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Бывший киевский чиновник Тука обвинил украинские СМИ в содействии уклонистам
03 января 2024, 08:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские власти и средства массовой информации не предприняли никаких шагов, чтобы мобилизация в стране прошла спокойно, без актов насилия. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
В интервью для YouTube-канала Newsroom он высказал недовольство и раздражение по поводу того, что абсолютное большинство журналистов, даже в государственных СМИ, обсуждая вопросы мобилизации, основное внимание уделяют не тому, как привлечь больше новобранцев в ряды ВСУ, а тому, какие существуют способы уклонения от воинской службы.

Не обошёл вниманием Тука и власти страны. По его мнению, информационной политике Киев не уделил должного внимания в самом начале конфликта, что и породило эффект нарастания проблем с мобилизацией в режиме «снежного кома». Как сказал экс-чиновник, украинцы слишком быстро «расслабили булки», поверив заявлениям Зеленского и его команды о скорой победе. Понятно, что такая пропаганда пошла только во вред, заключил бывший замминистра.

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МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метров
03 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Самолёты штурмовой авиации Военно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении с предельно малой высоты. В момент атаки штурмовики выходили из пике в 25 метрах над землёй.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили также, что удары наносились с помощью неуправляемых артиллерийских ракет С-8. Низкая высота и угол атаки, а также кабрирование (полёт самолёта с набором высоты и задранным выше линии горизонта носом) в момент запуска ракет обеспечили высокую точность наносимых ударов.

В Минобороны отметили, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все ранее намеченные цели были успешно поражены. Экипажи штурмовиков после завершения атаки выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром базирования. Боевой вылет завершился в штатном режиме.

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Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада
Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России
03 января 2024, 06:35

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в колонке для Telegraph выразил опасения, что Запад может пересмотреть свою поддержку Украины в свете успехов России.
По его мнению, союзники Киева начинают терять терпение, что, в конечном итоге, может привести к сокращению военной и экономической помощи. Он также отметил превосходство российской промышленности над Евросоюзом и Украиной.

По мнению Кларка, «2024 год может стать для Украины временем жесткого разочарования» и он предположил, что положение Киева сегодня гораздо более сложное, чем год назад.

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#запад
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В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне
Немецкий журналист Юлиан Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне
03 января 2024, 05:49

Фото: iStock/3D_generator

Украина не может победить Россию в ракетной войне, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о необходимости поставок большего количества систем ПВО в Украину.
По мнению Репке, запасы западных ракет в украинских арсеналах быстрее иссякнут, чем у российской стороны. Журналист считает, что проблема имеет два решения: либо сбивать российские бомбардировщики в воздухе, либо уничтожать их на земле. В противном случае, по мнению Репке, Украина не сможет выиграть ракетную войну.

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Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
03 января 2024, 04:34

Фото: iStock/TebNad

Министерство обороны России заявило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» из 6-й общевойсковой армии российской группировки «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Как отметили на сайте ведомства, были нанесены удары, в результате которых были уничтожены военнослужащие из этой группы пехоты ВСУ, а также две боевые машины пехоты противника.

Ранее вооруженные силы России нанесли удары по объектам производства ракет и беспилотных летательных аппаратов в Киеве.

Также сообщается, что российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.

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#машины
#всу
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На Украине назвали действия Запада шагом к поражению
Белесков: недостаточная военная помощь Запада — рецепт поражения Украины
03 января 2024, 04:23

Фото: iStock/Liukov

Советник украинского военного руководства и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что недостаток военной помощи Запада ведет к медленному поражению Украины.
Это высказывание Белескова стало реакцией на колонку в The Wall Street Journal под названием «Хочет ли Байден, чтобы Украина победила?». Автор Филлип О’Брайан утверждает, что администрация Джо Байдена пытается навязать Киеву сделку с Россией, отказываясь полностью вооружать украинские силы.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом, в то время как украинские власти выдвигали ультиматумы в адрес России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Запад не оставит Киев в одиночестве и будет оказывать поддержку и в будущем.

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Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации
Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность
03 января 2024, 02:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под позывным «Бот» выразил недовольство поддержкой, которую воздушные силы Украины предоставляют сухопутным войскам на передовой, передает РИА Новости.
В ходе публичного мероприятия один из присутствующих спросил у комбатов, как часто они видят украинскую авиацию в зоне боевых действий.

«Мы видим их довольно часто, но их эффективность оставляет желать лучшего», — отметил Бот.
По его словам, эта критика распространяется как на самолеты, так и на вертолеты.ъ

На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.

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Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода получили повреждения более 70 домов
03 января 2024, 02:40

Фото: istockphoto / RamonCast

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 70 домов и 40 автомобилей получили повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Основные разрушения были зафиксированы в 53 частных домах Белгорода, а также были повреждены несколько квартир в четырех многоквартирных домах, семь хозсубъектов, 37 автомобилей и один автобус. В Белгородском районе пострадали 14 частных домов, два гаража и семь автомобилей.

За 2 января ВСУ выпустили по Белгородской области в общей сложности 24 ракеты РСЗО «Ольха» и две тактических ракеты «Точка-У». В результате пострадали 11 человек, один мужчина, находившийся в автомобиле в момент обстрела, не смог быть спасен после взрыва снаряда рядом с его машиной.

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В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела
Мэр: в Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела ВСУ
03 января 2024, 02:28

Фото: istockphoto / RamonCast

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что школа-интернат в центральном районе города получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских вооруженных сил.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации военных преступлений Украины, в 0.35 часов по местному времени было произведено четыре выстрела снарядами калибром 155 миллиметров по Горловке, а в 1.10 часов еще четыре снаряда того же калибра, но кассетные.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований пострадала школа-интернат № 9», — отметил Приходько.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является домом для химического концерна «Стирол» и угледобывающих предприятий. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и до начала конфликта в Донбассе имел население более 250 тысяч человек.

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