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На Украине сейчас сосредоточены все передовые системы противовоздушной обороны (ПВО) и самые современные технологии НАТО. Несмотря на это, российские войска успешно со всем этим справляются и наносят всё более чувствительные удары по инфраструктуре Киева.
С таким заявлением выступил польский политолог и публицист Кшиштоф Подгурский. В статье для издания Myśl Polska он признал, что Киев защищён очень хорошо. Для безопасности Зеленского и чиновничьей верхушки задействованы самые современные системы ПВО — всё лучшее из когда-либо производимого на Западе.
Он подчеркнул, что атаки смертоносных ракет Вооружённых сил РФ пришлись как раз по местам сосредоточения того самого сверхсовременного и дорогостоящего вооружения, поставляемого Западом, которое должно было надёжно защитить Украину. Киев и его военная инфраструктура получили ощутимый удар, от которого трудно будет оправиться, заключил эксперт.
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«Только вот российские ракетчики, наверное, об этом не знают», — с мрачной иронией сказал журналист.
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Александр Бойцов