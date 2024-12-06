В США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Избранный президент США Дональд Трамп не сможет воздействовать на Москву, чтобы навязать свои условия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам профессора, элемент принуждения в отношениях с РФ не сработает, и тогда политик «поймет, с каким количеством проблем столкнулся». Миршаймер отметил, что у администрации действующего американского лидера Джо Байдена так и не получилось навязать свои условия Москве.
В понедельник, 2 декабря, была опубликована одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, избранный президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, в случае победы на президентских выборах, он разрешит украинский конфликт за 24 часа. При этом он не уточнял, как именно будет разрешать его.
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«Как Трамп это сделает?», — задался вопросом профессор.
В понедельник, 2 декабря, была опубликована одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, избранный президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, в случае победы на президентских выборах, он разрешит украинский конфликт за 24 часа. При этом он не уточнял, как именно будет разрешать его.
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Екатерина Коршунова