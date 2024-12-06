Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском

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ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является ключевым логистическим хабом противника на красноармейском направлении. Накануне сообщалось, что через поселок идет движение сил ВСУ сразу с нескольких направлений.
Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова