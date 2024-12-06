Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

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ВСУ больше не били американскими ракетами ATACMS по территории РФ после звонка начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Об этом в своей статье написал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», отставной полковник Виктор Баранец.
Согласно мнению эксперта, Герасимов мог предупредить американского коллегу, что удары западными ракетами по регионам РФ не останутся безнаказанными. Баранец подчеркнул, что применение российскими войсками новой ракеты средней дальности «Орешник» стало лишь первым предупреждением.
Он добавил, что реакция Брауна на это осталась неизвестной, однако с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Он добавил, что реакция Брауна на это осталась неизвестной, однако с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было.
«Просчитывают, куда еще могут полететь российские «Орешники» (да и не только они)?» — заключил эксперт.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова