В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию

Главное управление МВД России по вопросам миграции занимается решением проблемы с депортацией и дальнейшим заключением под стражу добровольцев из Сербии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.