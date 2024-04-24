В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию

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Изучив трофейный танк Leopard 2A6, российские специалисты могут получить ценную информацию. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).
На кадрах, опубликованных МО РФ, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. Ценность доступа к нему остается высокой. Российские военные уже давно получили значительные сведения о нем благодаря опыту ведения боевых действий против него, указано в публикации.
Отмечается, что Leopard 2A6 остается самым совершенным вариантом Leopard 2 из тех, которые были переданы Киеву. От прошлой версии он отличается гладкоствольной пушкой Rh 120/L55 калибра 120 миллиметров с увеличенной длиной ствола. Это увеличивает дальность выстрела до пяти километров. Также доработана система управления огнем, а также стабилизатор пушки и тормозная система.
Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.
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Дарья Осипова