МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 ВСУ на аэродроме Днепр

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, ЗРК С-300 ВСУ и место подготовки ракет на аэродроме Днепр уничтожены высокоточными ударами российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что поражение осуществлял российский беспилотник. Попадания по вражеским объектам противника зафиксированы в 104 районах.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил. Также были поражены 2 объекта транспортной инфраструктуры,которые используются в военных целях.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
МО: Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта
Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ
Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»
Екатерина Коршунова