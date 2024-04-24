«Идущие на смерть»: Киев отправляет на передовую необученных бойцов старше 50 лет

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Киев пытается «заткнуть дыры на фронте» с помощью мужчин старше 50 лет без должной подготовки. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«О каком качестве солдат можно говорить, если солдата надо готовить как минимум полгода для того, чтобы он представлял собой серьезную боевую единицу? А они гребут первых попавшихся, надевают форму, неделю занятий и вперед на фронт. Конечно, качество такого солдата ниже плинтуса», — заявил Литовкин в беседе с «Известиями».
Он также отметил, что в ВСУ служит много мужчин старше 50 лет, которые, по словам Литовкина, уже не могут быстро передвигаться, менять позиции и оперативно выполнять боевые задачи в силу возраста. Военный эксперт считает, что возрастных бойцов лучше ставить на выполнение хозяйственных задач, однако на передовую их отправлять не стоит.
Таким образом, их отправляют на верную смерть, чтобы закрыть дыры на передовой, заключил Литовкин.
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