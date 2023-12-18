В США заявили об «агрессивной вербовке» украинцев в ВСУ

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Адвокаты и призывники отмечают рост агрессивности военкомов на Украине при призыве граждан в армию, пишет The New York Times (NYT). Журналисты отмечают, что людей все чаще захватывают на улицах и на работе, принудительно доставляя их в военкоматы страны.
Эти ситуации привели к увеличению числа судебных исков, связанных с принудительной мобилизацией. В ноябре было вынесено 226 судебных решений по подобным жалобам. Эксперты предполагают, что агрессивное поведение военкоматов может быть связано с большими потерями Киева в военных действиях.
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