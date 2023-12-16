В Польше фальсифицировали экспертизы по авиакатастрофе под Смоленском

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Ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.
Об этом рассказал журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.
Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.
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Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.
«Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства», —говорит Грабец.Чиновник также считает неэффективным выделение средств на работу комиссии.
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Мария Фирсова