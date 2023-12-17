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В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам

Rzeczpospolita: ВСУ потерпят поражение без помощи Запада
17 декабря 2023, 05:56
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Обозреватель из издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут выдержать без помощи Запада. Он также утверждает, что Россия приблизится к границе Польши.
По словам журналиста, Украине необходима срочная военная и финансовая поддержка, иначе российское давление разрушит фронт и приведет к банкротству страны. Он отмечает, что без американских финансовых инъекций и оружия Киев уже давно потерпел бы поражение в конфликте. Белецкий также считает, что на данный момент шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине практически нулевые.

В результате, как отмечает Белецкий, пространство непосредственно у польской границы может оказаться под влиянием Российской империи.


Ранее газета La Repubblica из Италии сообщила, что у Украины осталось средств на не более трех месяцев, и к 1 марта 2024 года страна может столкнуться с банкротством. Также отмечается, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительные последствия, что может потребовать поиска альтернативных решений.

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В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца
17 декабря 2023, 05:37

Фото: Минобороны РФ

Во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов. Эту информацию распространил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате.

Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

После очистки территории один из офицеров решил извлечь из стены кирпич с письмом. Позднее командир полка принял решение установить этот камень в штабе рядом со знаменем части.

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Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений
17 декабря 2023, 04:40

Фото: iStock/Nzpn

Генерал Сергей Кривонос, отставной член Вооруженных сил Украины (ВСУ), в эфире Пятого канала отметил, что российская армия превосходит ВСУ по качеству формирования и подготовки подразделений.
Он отметил, что у российской стороны есть значительные ресурсы для формирования войск и достижения успехов за счет правильной организации подготовки и использования наращенного вооружения. Кривонос также подчеркнул, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.

Другой военный эксперт, Анатолий Матвийчук, объяснил увеличение числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Он отметил, что потери в украинских частях стали критичными, особенно среди новомобилизованных с ограниченной военной подготовкой.

Издание «Думская» из Одессы 11 декабря сообщило о критике в адрес руководства ВСУ за направление войск через реку Днепр. Автор отметил, что большинство матросов получают ранения уже при подходе к берегу, характеризуя это действие как преступление, совершаемое руководством украинских вооруженных сил.

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Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском
Американский генерал Агуто ударил солдата ВСУ в грудь при Зеленском
17 декабря 2023, 04:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

На военной базе в Германии произошел инцидент между американским генералом-лейтенантом Антонио Агуто и солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии президента Владимира Зеленского. Ольга Скабеева опубликовала видео инцидента в своем Telegram-канале.
Во время посещения американской военной базы в Висбадене президент Украины и генерал Агуто проходили вдоль строя военных ВСУ. В знак приветствия американец ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец отказался подыграть этому жесту, Агуто ткнул его кулаком в грудь.

«Солдат ВСУ отказался от кулачного приветствия американскому солдату НАТО и получил ответный удар в грудь. Есть еще, над чем работать», - подписала Скабеева.
Ранее газета The New York Times сообщала о планах США отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто в Киев для разработки новой военной стратегии. По данным издания, военачальник прибудет из Германии для длительного пребывания на Украине и предоставления более детальных советов командованию ВСУ.

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Солдаты ВСУ назвали контрнаступление на Днепре самоубийством
NYT: бойцы ВСУ назвали самоубийством контрнаступление на Днепре
17 декабря 2023, 03:58

Фото: iStock/JARAMA

Солдаты из Вооруженных сил Украины высказались о попытках контрнаступления в южных районах Херсона как о бесполезных и крайне жестоких. Информация об этом появилась в The New York Times (NYT).
Один из бойцов по имени Алексей отметил, что на левом берегу Днепра очень сложно укрепить позиции или доставить необходимое оборудование. Он описал это усилие как нечто большее, чем просто борьбу за выживание — скорее, это самоубийственная миссия.

Солдаты также опровергли заявления украинских чиновников о том, что им удалось закрепиться на левом берегу Днепра, создав несколько опорных точек. Они назвали эти утверждения преувеличенными.

Отметили также, что украинские военные понесли значительные потери в районе села Крынки из-за недостаточной подготовки и недостатка материально-технической поддержки. Пока Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не прокомментировал обвинения военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что военные РФ ограничились небольшими отступлениями в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы предотвратить потери среди личного состава. Он также напомнил, что Киев заявлял о крупной контратаке, но ничего значимого не удалось совершить.

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В Одессе произошли взрывы
В Одессе, Кировограде и Херсоне произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
17 декабря 2023, 01:25

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы были зафиксированы в Одессе, Кировограде (Кропивницком) и Херсоне, последний из которых находится под контролем Киева, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Подробности событий не предоставлены, однако сообщается, что взрывы произошли в центральных районах этих городов, вызвав пожар на месте происшествия.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.

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Названо новое изобретение в ВС России, ставшее кошмаром для ВСУ
BI: ВС России успешно используют защитные экраны против ВСУ
16 декабря 2023, 20:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом сообщает Business Insider.
По информации издания, защитные экраны усложняют нанесение ударов по дронам ВС РФ и затрудняют обнаружение позиций наших войск. Отмечается, что данное изобретение — это разумная адаптация к условиям на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан». Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

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СК раскрыл подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
СК: обстрел по центру доставки гумпомощи в Новой Маячке производили из РСЗО
16 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/alexmak72427

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области из РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что украинские войска произвели целенаправленный обстрел Новой Маячки, в результате которого пострадали мирные жители. Сотрудники СК РФ также подтвердили гибель двух человек.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Ранения получили несколько человек. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
Страна.ua: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
16 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят агитационные мероприятия среди гражданского населения, в которых красочно описывают преимущества службы в рядах украинской армии. 

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку, что считается следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы.

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В Курской области во время обстрела ВСУ пострадали два человека
16 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Zeferli

Село Олешня в Суджанском районе Курской области попало под обстрел.
Снаряд попал в жилой дом, два человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», - сообщил Старовойт. 
Власти обещали помочь отремонтировать дома, получившее серьёзные повреждения. 

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.

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#всу
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