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Обозреватель из издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут выдержать без помощи Запада. Он также утверждает, что Россия приблизится к границе Польши.
По словам журналиста, Украине необходима срочная военная и финансовая поддержка, иначе российское давление разрушит фронт и приведет к банкротству страны. Он отмечает, что без американских финансовых инъекций и оружия Киев уже давно потерпел бы поражение в конфликте. Белецкий также считает, что на данный момент шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине практически нулевые.
В результате, как отмечает Белецкий, пространство непосредственно у польской границы может оказаться под влиянием Российской империи.
Ранее газета La Repubblica из Италии сообщила, что у Украины осталось средств на не более трех месяцев, и к 1 марта 2024 года страна может столкнуться с банкротством. Также отмечается, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительные последствия, что может потребовать поиска альтернативных решений.
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В результате, как отмечает Белецкий, пространство непосредственно у польской границы может оказаться под влиянием Российской империи.
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Артем Кузьмин