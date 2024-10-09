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Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в Курской области из-за атак российских истребителей Су-34. Об этом сообщил 9 сентября американский журнал Military Watch.
Издание отмечает, что более ограниченные средства противовоздушной обороны под Курском по сравнению с Донбассом позволили российской авиации проводить удары с высокой интенсивностью. В результате потери среди украинских войск и их союзников оказались огромными.
Су-34 играет все более важную роль в конфликте на Украине, считают авторы материала. Новые истребители активно применяют для нанесения ударов по целям противника, используя высокоточные боеприпасы. Эффективность этих самолетов вызывает беспокойство на Западе, поскольку они способны успешно нейтрализовать укрепленные позиции противника.
Накануне Воздушно-космические силы России получили новую партию этих истребителей-бомбардировщиков от авиастроительной компании «Ростеха».
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Су-34 играет все более важную роль в конфликте на Украине, считают авторы материала. Новые истребители активно применяют для нанесения ударов по целям противника, используя высокоточные боеприпасы. Эффективность этих самолетов вызывает беспокойство на Западе, поскольку они способны успешно нейтрализовать укрепленные позиции противника.
Накануне Воздушно-космические силы России получили новую партию этих истребителей-бомбардировщиков от авиастроительной компании «Ростеха».
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Лия Мурадьян