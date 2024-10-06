Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16

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Нидерланды отправили на Украину первую партию американских истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в Х. По его словам, оставшиеся боевые самолеты из 24 обещанных поставят в ближайшее время.
«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 прибыли на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — заявил глава Минобороны Нидерландов.Ранее Брекелманс заявлял, что нидерландские ВВС сняли с эксплуатации старые F-16, чтобы отдать их Киеву и Будапешту, где истребители якобы получат новую жизнь. До этого он обещал помогать Украине материалами для ремонта этих боевых самолетов.
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Данил Пономарев