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Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16

06 октября 2024, 21:58
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Нидерланды отправили на Украину первую партию американских истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в Х. По его словам, оставшиеся боевые самолеты из 24 обещанных поставят в ближайшее время.


«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 прибыли на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — заявил глава Минобороны Нидерландов.
Ранее Брекелманс заявлял, что нидерландские ВВС сняли с эксплуатации старые F-16, чтобы отдать их Киеву и Будапешту, где истребители якобы получат новую жизнь. До этого он обещал помогать Украине материалами для ремонта этих боевых самолетов.

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Нетаньяху предсказал последствия возможного запрета на поставки оружия Израилю
Премьер Нетаньяху: запрет на оружейные поставки Израилю усилит проиранские силы
06 октября 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Возможный запрет на оружейные поставки для Израиля усилит Иран и его союзников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, такое развитие событий усилит «ось зла» под руководством исламской республики.
«…поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла», — пояснили в канцелярии.

Премьер Израиля отметил, что действия его страны против шиитской «Хезболлах» дают возможность изменить обстановку в Ливане для безопасности, стабильности и мира.

Ранее сообщалось, что ночной удар по Газе со стороны Израиля унес жизни более 20 человек.

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#израиль
#иран
#война
#оружие
#поставки
#новости
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Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Совет глав государств СНГ в Москве
06 октября 2024, 19:16

Фото: сайт президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит заседание Совета главы государств, которое пройдет в Москве с 7 по 9 октября. Об этом сообщила его пресс-служба. Отмечается, что узбекистанский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных очередному заседанию.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7-8 октября посетит город Москву с рабочим визитом», — указано в заявлении.
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме, планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.

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#узбекистан
#неделя
#снг
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Стало известно, когда пройдут выборы на Украине
Посол Мирошник: выборы на Украине пройдут не раньше весны
06 октября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/sandsun

Выборов на Украине вряд ли стоит ждать раньше весны 2025 года, и представлять собой они будут не больше, чем имитацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла по особым поручениям российского МИДа Родиона Мирошника.
«В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен», — прокомментировал дипломат.
Мирошник добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может организовать голосование только будучи уверенным в своей победе на выборах. Кроме того, считает посол, Зеленскому мешает «просевший рейтинг», военная обстановка.

Собеседник резюмировал, что Зеленский может провести выборы «победные для себя», однако они не будут «честными и полноценными».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что на Украине узурпировали власть.

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#мир
#украина
#выборы
#новости
#владимир зеленский
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В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России
06 октября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/photosaint

Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал атаковать машины дипломатов из России. Соответствующее заявление он выложил на своей странице в X. К публикации он приложил видео с машиной одного из представителей российской дипмиссии.
«Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал он, добавив, что автомобиль следует испортить.
Посольство России в Финляндии заявило, что такой призыв «переходит все границы», и попросили местные власти задуматься, к чему может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии».
«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это — ее черные страницы», — указано в сообщении посольства.
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#рф
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Иран отменил все авиарейсы до утра 7 октября из-за напряжения на Ближнем Востоке
06 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Sitikka

Иран отменил все авиарейсы аэропортов до утра понедельника, 7 октября, «в связи с возникшими ограничениями», заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Чиновник выступил со своим заявлением на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как система ПВО еврейского государства далеко не так надежна, как принято считать. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.
«Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — написал он.
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#заявление
#иран
#аэропорт
#самолёты
#авиация
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Стало известно, чем обернется для Израиля война с Ираном
Дэвис: Израиль понесет тяжелый ущерб при войне с Ираном из-за проблем с ПВО
06 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Diy13

Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как его система ПВО далеко не так надежна, как принято считать. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на свой странице в Х. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.
«Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — написал он.
Дэвис также отметил, что деэскалация напряженных отношений с Ираном — один из главных интересов безопасности еврейского государства, потому войну нужно предотвратить, пока она не началась.

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#израиль
#заявление
#ущерб
#пво
#иран
#конфликт
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В Иране сделали заявление о войне с Израилем
Контрадмирал Тангсири: в Иране готовы к любому сценарию войны с Израилем
06 октября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Zeferli

Иранская сторона готова к противостоянию с Израилем по любому сценарию, пишет Al-Alam, ссылаясь на командира ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элита иранских ВС) контр-адмирала Алиреза Тангсири.
«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай. (...) Мы cпланировали конфликт с врагом», — сказал военный.
Он добавил, что конфронтация между государствами происходит уже на протяжении 44 лет, поэтому отработка возможных сценариев боевых действий идет регулярно. КСИР готовы биться как на территории Персидского залива, так и за ее пределами.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна имеет право отреагировать на шаги Ирана.

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#мир
#иран
#израиль
#война
#новости
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В Грузии опровергли готовность признать независимость Абхазии и Южной Осетии
06 октября 2024, 16:28

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия опровергла сообщения о том, что в Тбилиси готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в своих соцсетях. По его словам, подобные вопросы не рассматриваются.
«Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий», — написал он.
Мдинарадзе заявил, что при помощи такого рода слухов некая «агентура» пытается повлиять на октябрьские выборы. Он подчеркнул, что власти не оставят вопрос объединения страны, так как идея единой Грузии — «наша грузинская мечта».
«Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны. Идея единой Грузии — это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится», — отметил он.
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#выборы
#грузия
#страны
#отношения
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«Величайшая трагедия»: в США высказались про бывшего посла РФ Антонова
Аналитик Скотт Риттер: Анатолий Антонов предупредил США про риск ядерной войны
06 октября 2024, 15:37

Фото: Посольство РФ в США

Экс-посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил американские власти о возможной ядерной войне, если напряженность украинского конфликта увеличится. Об этом в соцсетях написал бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — сказано в публикации.

Антонов представлял дипмиссию РФ в США с 2017 года. Перед этим он был замминистра обороны, а также замглавы МИД.

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину страны. Глава государства неоднократно заявлял о том, что Россия будет действовать, исходя из тех угроз, которые могут быть перед ней и ее суверенитетом. Кроме того, защита со стороны России, по словам властей, распространится и на Белоруссию.

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#мир
#россия
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#война
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