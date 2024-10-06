Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16

Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как его система ПВО далеко не так надежна, как принято считать. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на свой странице в Х. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.