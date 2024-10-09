Минобороны получило новые истребители Су-34

Фото: Ростех
Воздушно-космические силы России получили от авиастроительной компании очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили 9 октября в госкорпорации «Ростех».
Перед передачей в Минобороны России боевые машины прошли весь комплекс наземных и летных испытаний. Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров отметил слаженную работу российского авиапрома и своевременность поставок.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 — это один из наиболее передовых самолетов ВКС России. Он способен подавлять вражеские ПВО, уничтожать наземные и морские цели, и проводить разведку.
В авиастроительной компании отметили, что работают над внедрением новых технологий, что позволит ускорить темпы выпуска продукции.
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«Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34 — а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения — будут способствовать достижению целей СВО», — цитирует Мантурова Ростех.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 — это один из наиболее передовых самолетов ВКС России. Он способен подавлять вражеские ПВО, уничтожать наземные и морские цели, и проводить разведку.
В авиастроительной компании отметили, что работают над внедрением новых технологий, что позволит ускорить темпы выпуска продукции.
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Лия Мурадьян