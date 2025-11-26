В Сумской области ударами уничтожены командный пункт ВСУ и склады с БПЛА

26 ноября 2025, 07:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Сумской области Украины были уничтожены командный пункт оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ и склады с боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости.