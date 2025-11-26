В Сумской области ударами уничтожены командный пункт ВСУ и склады с БПЛА
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Сумской области Украины были уничтожены командный пункт оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ и склады с боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости.
Он также сообщил о поражении объектов территориальной обороны в Черниговской области. Удары затронули хранилища с боеприпасами и ретрансляторы связи ПВО. В Днепропетровской области попали ремонтные базы и железнодорожная инфраструктура.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
