26 ноября 2025, 07:04

Фото: iStock/Irina Piskova

Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады Украины не вышли на боевые позиции. Военная полиция уже работает в подразделении, пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.