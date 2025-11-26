Пехота 72-й бригады ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области
Пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады Украины не вышли на боевые позиции. Военная полиция уже работает в подразделении, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
Однако только подразделения БПЛА исполнили приказ. Остальные части отказались выполнять задания.
На минувшей неделе российские силовики отметили, что украинские бойцы на этом участке фронта испытывают деморализацию и массово сдаются в плен. Некоторые из них пытаются скрыться, выдавая себя за мирных жителей.