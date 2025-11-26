Трамп заявил, что Россия «идет на уступки»

26 ноября 2025, 04:50

Трамп: Россия прекратит боевые действия на Украине и откажется от территорий

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Москва идет на уступки в вопросе урегулирования украинского кризиса. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.





Журналисты поинтересовались у американского лидера, в чем конкретно состоят «уступки» со стороны России. По словам Трампа, речь идет о прекращении огня и отказе от дальнейшего продвижения российской армии.



«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — приводит слова президента США CNN.