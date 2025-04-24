Владимир Зеленский
Есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.
Так Нарышкин ответил на вопрос о том, возможен ли побег украинского лидера из Киева.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предводителя киевского режима ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого сообщалось, что Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду.
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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предводителя киевского режима ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого сообщалось, что Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду.
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Екатерина Коршунова