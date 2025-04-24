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В СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского

Глава СВР Нарышкин: есть разные варианты относительно судьбы Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.
Так Нарышкин ответил на вопрос о том, возможен ли побег украинского лидера из Киева.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предводителя киевского режима ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду.

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Бойцы группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО
24 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/standret

Бойцы ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» рассказали, как происходит эвакуация и восстановление поврежденной военной техники в зоне спецоперации.
Так, по данным «Известий», после отработки боевого задания рядом с РСЗО «Град» ударил украинский дрон, в результате чего у машины выбило окна и спустило колёса. Повреждённую технику оперативно привезли в гараж и приступили к ремонту.

«Всё делаем максимально быстро, тут по времени, я думаю, максимум день — всё будет снято», — рассказал механик Алексей Копылов.

Также российские бойцы могут чинить машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. Теперь нет необходимости отправлять повреждённое вооружение на завод-изготовитель.

Тем временем морпехи ВС РФ смогли протестировать захваченную в Курской области вражескую БМП Bradley производства США и выявить ряд серьёзных недостатков, пишет RT.

Отмечается, что военные всегда осваивают трофейное оружие, чтобы изучить.

«Показываются их сильные и слабые стороны. Десантники-штурмовики должны уметь заводить технику, чтобы эвакуировать её с поля боя», — объяснил один из офицеров.

Другой боец СВО отметил, что у Bradley «привередливая пушка», которая работает на электрике. Как только появляется любая неисправность, остаётся машина на гусеничном ходу, то есть без вооружения.

Также военные ВС РФ не одобрили и проходимость американской БМП.

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В Госдуме считают, что Зеленский противостоит Трампу вместе с Европой
Депутат Новиков: Трамп столкнулся с сопротивлением в урегулировании конфликта
24 апреля 2025, 15:47

Фото: iStock/sb2010

Американский лидер Дональд Трамп столкнулся с активным сопротивлением в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Трамп столкнулся с проблемами в продвижении своей версии украинского урегулирования. При этом сопротивление является коллективным, речь не идет только об отдельно взятом Зеленском. Усилиям нынешней американской администрации противостоит целый антитрамповский фронт», — пояснил Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, некоторые политики из США, а также руководства стран ЕС убеждают Киев продолжать конфликт.

Новиков добавил, что Зеленский при поддержке европейских стран чувствует себя довольно уверенно, именно поэтому он позволил себе хамство в отношении Трампа в Овальном кабинете.

Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью с «Известиями» отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта заходят в тупик из-за позиций Европы и Киева.

«Сегодня Украина уже не на США ориентируется, она ориентируется как раз на русофобскую Европу. Всё это мирное урегулирование из-за позиции ЕС и Зеленского на самом деле заходит в тупик, и США видят всё меньше и меньше возможностей для этого урегулирования», — отметил Блохин.

Он добавил, что Америка может просто выйти из этого конфликта.

Политолог также выразил мнение, что США не станут давить на Украину, хотя бы потому что возможности Вашингтона по давлению на Киев ограничены.

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Британия запретила экспорт в Россию игровых контроллеров
Британия запретила экспорт в РФ контроллеров, используемых для управления БПЛА
24 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock/scyther5

Британское посольство в России объявило о введении запрета на экспорт игровых контроллеров в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению дипмиссии, данный шаг обусловлен тем, что эти устройства используются для управления беспилотниками на линии фронта на Украине.

«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников», — говорится в сообщении на официальной странице посольства.

Запрет со стороны Великобритании следует за аналогичным решением, которое было принято Евросоюзом в феврале этого года, когда также был введен запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе назвали последствия отказа Украины от предложения США
Аналитик Кошкович: США в следующий раз предложат Киеву сделку еще хуже
24 апреля 2025, 14:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Если Украина откажется от нынешнего предложения США по решению конфликта, то ее ждет сделка, условия которой будут гораздо хуже. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он отметил, что сделка, которую Киеву предлагают сегодня, намного хуже стамбульского протокола. Однако она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз, добавил аналитик.

Кошкович подчеркнул, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится жителям Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
#конфликт
#переговоры
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В Европе смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
Times: Британия и Франция смягчили решение об отправке миротворцев на Украину
24 апреля 2025, 13:22

Фото: iStock/3dmitry

Желание стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину, вероятно, «смягчилось» в процессе переговоров между представителями Киева и рядом этих государств в Лондоне. Об этом пишет газета The Times.
Согласно информации издания, некоторые европейские чиновники опасаются, что Москва сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Стоит отметить, что Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.

Идея отправить на Украину миротворцев принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

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