Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский не стал просить у США бесплатную военную помощь для Украины и предложил приобрести крупный пакет вооружений. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — заявил Зеленский.
Глава киевского режима отметил, что сотрудничество между Украиной и США может быть простым. Киев закупает у Вашингтона необходимый пакет вооружений, а Штаты получают от 30 до 50 миллиардов долларов.
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