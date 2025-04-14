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«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину

Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы посмотреть на людей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский позвал президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает AFP.
«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — обратился Зеленский к Трампу через СМИ.

Он также добавил, что американский президент должен принять сторону Украины в этом конфликте, а не занимать нейтральную позицию.

Напомним, по словам Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Действующий президент США подчеркивал, что просто пытается остановить противостояние ради спасения многих жизней.

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Украинская сторона атаковала Россию беспилотниками
МО РФ: 52 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
14 апреля 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила над российскими регионами 52 украинских беспилотника. Об этом утром 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 33 вражеских дрона ликвидировали в Брянской области, 10 — в Орловской. Ещё по три украинских БПЛА сбили в в Курской и Тульской областях, два — в Калужской и один — в Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Алексине Тульской области дронами-камикадзе типа «Лютый».

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ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе типа «Лютый»
14 апреля 2025, 07:16

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Алексине Тульской области. Об этом пишет Shot.
По данным издания, жители Алексина сообщили о более чем пяти взрывах над городом. Предполагается, что ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе типа «Лютый» Алексинскую ТЭЦ.

Люди сообщали, что беспилотники летели именно в ту сторону, однако были сбиты на подлёте.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что на регион была совершена атака беспилотниками.

«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России воздушные цели уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале Миляев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля в Тульской области ликвидировали три украинских БПЛА.

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Ульянов узнал у Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по жителям России
14 апреля 2025, 06:20

Фото: iStock/sb2010

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на заявления американского госсекретаря Марко Рубио спросил у последнего, не хотят ли в США прекратить регулярные атаки ВСУ по российским мирным жителям. Соответствующий комментарий появился в соцсети X.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?», — написал в комментарии Ульянов под постом Рубио.

Поводом для публикации стал удар по Сумам, в результате которого погибли 32 человека. Рубио выразил свои соболезнования и отметил, что администрация президента США Дональда Трампа тратит большое количество времени для урегулирования украинского конфликта.

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В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
14 апреля 2025, 05:16

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве и еще в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Тревога о воздушной опасности была объявлена в 5:03 по московскому времени. Тревога введена в Киеве, а еще в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях.

Ранее стало известно, что недавний удар в Сумах был совершен по боевикам, совершавшим преступления в Курской области. Украинские власти сообщали, что в результате удара погибли 32 человека, а 84 пострадали.

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Миляев: Тульская область атакована дронами ВСУ
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В Курской области ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах детей
14 апреля 2025, 05:13

Фото: iStock/Michele Ursi

В селе Казачья Локня в Курской области украинские солдаты угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах ее детей. Об этом рассказала односельчанка женщины для РИА Новости.
«В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать) в присутствии ее малолетних детей», — рассказала курянка.

Как оказалось, эти украинские солдаты вышли из окопов и пошли на окраину села.

Напомним, что украинская армия вторглась на территорию Курской области в августе 2024 года. Часть территории региона находилась под оккупацией 7 месяцев. Казачья Локня была освобождена ВС РФ 12 марта.

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