«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на заявления американского госсекретаря Марко Рубио спросил у последнего, не хотят ли в США прекратить регулярные атаки ВСУ по российским мирным жителям. Соответствующий комментарий появился в соцсети X.