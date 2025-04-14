«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский позвал президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает AFP.
«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — обратился Зеленский к Трампу через СМИ.
Он также добавил, что американский президент должен принять сторону Украины в этом конфликте, а не занимать нейтральную позицию.
Напомним, по словам Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Действующий президент США подчеркивал, что просто пытается остановить противостояние ради спасения многих жизней.
Читайте также:
Ульянов узнал у Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по жителям России
«Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского
В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Элина Позднякова