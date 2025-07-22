«В топку войны»: В Госдуме прокомментировали отправку денег в Россию главкомом ВСУ

22 июля 2025, 14:31

Депутат Андрей Колесник заявил, что деньги, отправленные Сырским в Россию, дойдут до адресата

Фото: Istock/Borislav

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал информацию об отправке главкомом ВСУ Александром Сырским денег в Россию на лечение отца. Его слова приводит Lenta.ru.





Колесник заявил, что отправленные на такие цели денежные средства в размере одного миллиона рублей дойдут до адресата. Политик отметил, что Сырский заканчивал Московское высшее общевойсковое командное училище и ​предположил о его работе на Россию.

«Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — высказался депутат.