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«В топку войны»: В Госдуме прокомментировали отправку денег в Россию главкомом ВСУ

Депутат Андрей Колесник заявил, что деньги, отправленные Сырским в Россию, дойдут до адресата
Фото: Istock/Borislav

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал информацию об отправке главкомом ВСУ Александром Сырским денег в Россию на лечение отца. Его слова приводит Lenta.ru.



Колесник заявил, что отправленные на такие цели денежные средства в размере одного миллиона рублей дойдут до адресата. Политик отметил, что Сырский заканчивал Московское высшее общевойсковое командное училище и ​предположил о его работе на Россию.

«Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — высказался депутат.
Денежные средства, которые Сырский отправил в Московскую область, необходимы для лечения и реабилитации его отца, страдающего от заболевания головного мозга, вызванного перенесённым ранее коронавирусом.

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Ольга Щелокова

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