22 июля 2025, 13:30

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

22 июля свой день рождения отмечает актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист Иван Охлобыстин. Ему исполняется 59 лет. Охлобыстин является одной из самых необычных и неординарных звезд отечественного кинематографа. Этот разносторонний человек был байкером и священником, работал креативным директором и писал книги. Неизменным в жизни артиста остается только его любовь к России, о чем он неоднократно заявлял и подтверждал действиями. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Уход в духовенство и служение Робота в кино Отношение актера к СВО ​



Биография артиста

Уход в духовенство и служение

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)



«Мне служилось комфортно, я восхищался людьми в церкви. По уровню открытости, контроля над жизнью, целеустремленности это восхитительные люди. Но я наносил церкви явственный имиджевый урон».

Робота в кино

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)



Отношение актера к СВО

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)



«Как русские люди, как русская семья, мы должны находиться с русскими людьми, как некий акт жертвенного порядка, что мы рискуем чуть больше, чем собственными жизнями. Это самое дорогое, что у меня есть. Я хочу поделиться самым дорогим с народом Донбасса», — объяснил перезд артист.