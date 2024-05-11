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Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что также были уничтожены склад авиационных средств противника и цех производства ударных БПЛА. Уточняется, что живая сила и военная техника украинской армии были ликвидированы в 133 районах.
Ранее сообщалось, что российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова