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ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

11 мая 2024, 13:23
Фото: iStock/NKTN

Фото: iStock/NKTN

Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что также были уничтожены склад авиационных средств противника и цех производства ударных БПЛА. Уточняется, что живая сила и военная техника украинской армии были ликвидированы в 133 районах.

Ранее сообщалось, что российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам в ЛНР
Число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам в ЛНР выросло до 15
11 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при ударе ВСУ по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 15. Об этом министр здравоохранения региона Наталия Пащенко написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что вечером 10 мая украинские войска атаковали нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе вспыхнул пожар. В результате обстрела также были повреждены дома, о чём сообщал глава региона Леонид Пасечник.

По словам Пащенко, в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести, а у пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
#всу
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Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
МО: ВС РФ освободили Керамик в ДНР
11 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Днём ранее ВС РФ освободили населённый пункт Новокалиново в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска начали активное наступление в Харьковской области. В связи с этим, украинские боевики всё чаще сдаются в плен на этом направлении, а украинские союзники в лице Соединённых Штатов выделили новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».

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#днр
#вс рф
#сво
#минобороны рф
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МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области
11 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Ещё вчера военкоры сообщали об активных наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении. Уточнялось, что украинские боевики активно сдаются в плен российской армии.

Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО
Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО

Информацию о наступлении ВС РФ подтвердили и у главных союзников Киева — в Белом доме. Американский лидер Джозеф Байден призвал выделить ВСУ ещё один транш помощи из-за действий российской армии на Харьковском направлении.

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#вс рф
#сво
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Пушилин заявил о неминуемом освобождении Часов Яра
Пушилин: Часов Яр, конечно, будет освобождён
11 мая 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр, без сомнения, будет освобождён. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Ранее, в начале мая, глава региона в беседе с агентством рассказал, что ему поступает оптимистичная информация касаемо ситуации в Часов Яре. Более подробной информации о ситуации в населённом пункте Пушилин не представил.

В настоящее время российские военные перешли к наступательным действиям в Харьковской области. Боевики ВСУ активно сдаются в плен прибывающим подразделениям ВС РФ. Об успехе российских войск на данном участке фронта сообщали и американские эксперты, которые высоко оценили первые результаты бойцов.

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#денис пушилин
#часов яр
#сво
#вс рф
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«РВ»: бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен ВС РФ в Харьковской области
11 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные продолжают сдаваться в плен наступающим российским войскам в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ещё две группы бойцов ВСУ приняли решение сдаться.

Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.

Ранее сообщалось, что американские военные признали успехи российской армии в наступлении на Харьковском направлении. Они спрогнозировали, что ВС РФ в скором времени начнут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области для активизации наступления. Главной целью России, по их мнению, является отстранение ВСУ от границы с Белгородской областью.

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#вс рф
#всу
#харьковская область
#плен
#военные
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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области
Подполье: российские ВС ударили по расположению ВСУ в Токаревке под Херсоном
11 мая 2024, 12:32

Фото: iStock/Olena_Z

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, во время атаки по Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Он также добавил, что в село Тягинка был прилет ствольной артиллерии, что отменило планы украинской армии по ротации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
#снаряд
#бпла
#село
#эксперты
#всу
#вс рф
#пво
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Воздушная тревога звучит в 11 областях Украины
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
11 мая 2024, 12:22

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По состоянию на 10:42 мск воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника снаряды на припаркованный у обочины грузовик в Белгородской области. В результате, произошёл взрыв. Находящийся в машине мужчина от полученных травм скончался на месте.

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Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО
NYP: США передали Киеву новый пакет помощи из-за наступления ВС РФ под Харьковом
11 мая 2024, 12:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооружённые силы РФ ведут активные наступательные действия в Харьковской области, эту информацию подтвердили как с украинской стороны, так у главного союзника Киева — в администрации американского президента.
О последних событиях, происходящих на полях специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ ведут наступление под Харьковом на пяти направлениях


По информации Telegram-канал «Военное дело», российская армия наступает под Харьковом на пяти направлениях. Аналогичную информацию сообщает и «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам военкоров, ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Так, украинские боевики потеряли контроль над пятью населёнными пунктами.

Также сообщалось, что на Харьковском направлении боевики Вооружённых сил Украины добровольно сдаются в плен ВС РФ. «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовала фотографии сдавших боевиков.

ВСУ перебрасывают свои резервы в Харьковскую область


10 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Отмечалось, что подмога направлена для усиления украинской обороны.

Кирби заявил о начале наступления ВС России на Харьков


Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия начала наступление на Харьков. По его словам, Вашингтон знал, что Москва готовится наступать на Харьковскую область, и активно готовился к этому вместе с Киевом.

Кирби подчеркнул, что часть вооружения, которое США предоставили Украине в новом пакете военной помощи, уже поступила в ряды ВСУ.

Позже американский лидер Джозеф Байден поручил направить в помощь Вооружённым силам Украины ещё 400 миллионов долларов.

Эвакуация населения из Волчанска


10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации мирного населения, его слова приводит РБК. Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.

Киевский режим эвакуирует людей из Волчанска, а также из близлежащих населённых пунктов.

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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США передали Украине новый пакет военной помощи из-за страха перед наступлением ВС РФ
NYP: США передали Киеву военную помощь из-за продвижения ВС РФ под Харьковом
11 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты отправили Украине очередной пакет военной помощи из-за страха перед продвижением российских войск. Об этом сообщает газета The New York Times.
Накануне Пентагон выделил Киеву военную помощь в размере 400 миллионов долларов. ВСУ получат ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этой помощи была острая необходимость, поскольку российские войска перешли к активным действиям на харьковском направлении.

Этот транш стал 57-ой партией вооружения, поставленного Киеву из запасов Пентагона с августа 2021 года.

Напомним, что выделить военную помощь Украине поручил президент США Джо Байден.

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