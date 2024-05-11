МО РФ сообщило о 21 сбитых реактивных снарядах и 9 БПЛА в Белгородской области

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Минувшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что все снаряды и 9 беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, еще 7 — над Курской и Волгоградской областями. С 0:00 и примерно до 4:30 в Белгороде и Белгородском районе действовал режим ракетной опасности.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова