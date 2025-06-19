В Венгрии назвали условие для мира на Украине

19 июня 2025, 20:43

Сийярто: мир на Украине возможен только через договорённость между США и РФ

Фото: iStock/vchal

Мир на Украине может установиться только через договорённость между США и Россией. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.





Он подчеркнул, что положительно оценивает контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.





«Как ясно подсказывает наш исторический опыт, когда США и Россия способны поддерживать цивилизованные отношения, для Центральной Европы это всегда лучше», — подчеркнул Сийярто в беседе с RT.

«Эскалация на Ближнем Востоке может привести к изменению приоритетов США, которым Украина уже не будет так важна, а Россия, в свою очередь, сможет воспринять новые обстоятельства как возможность усилить своё давление и продвижение на фронте», — говорится в статье.