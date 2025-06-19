В Венгрии назвали условие для мира на Украине
Сийярто: мир на Украине возможен только через договорённость между США и РФ
Мир на Украине может установиться только через договорённость между США и Россией. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что положительно оценивает контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Как ясно подсказывает наш исторический опыт, когда США и Россия способны поддерживать цивилизованные отношения, для Центральной Европы это всегда лучше», — подчеркнул Сийярто в беседе с RT.
Тем временем argumenti.ru пишут, что смещение фокуса внимания США на Ближний Восток уменьшит шансы Украины на поставки американского оружия. Это ударит по Киеву, а Москва получит преимущества.
Издание приводит слова директора московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, который считает, что при конфликте между Ираном и Израилем Украина понесет серьезный ущерб, так как внимание мирового сообщества сейчас обращено на ситуацию на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
«Эскалация на Ближнем Востоке может привести к изменению приоритетов США, которым Украина уже не будет так важна, а Россия, в свою очередь, сможет воспринять новые обстоятельства как возможность усилить своё давление и продвижение на фронте», — говорится в статье.