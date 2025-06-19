Захарова допустила продажу органов Зеленским ради американского оружия
Захарова усомнилась в наличии у Зеленского источников средств на закупку оружия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в наличии у Украины реальных источников средств для закупки американского оружия. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Что-то продал, наверное — может, пару вилл своих или своей семьи, может, какой-то орган свой тоже заложил, или потенциально может его продать...» — предположила дипломат.
По мнению Захаровой, российская сторона уже привыкла к тому, что закупки оружия Украиной обсуждаются, «как будто это личный поход по супермаркету». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства задалась вопросом, на чьи деньги Киев закупает оружие.
До этого стало известно, что Владимир Зеленский покинул саммит G7 в Канаде, не получив желаемой финансовой поддержки.