Захарова допустила продажу органов Зеленским ради американского оружия

19 июня 2025, 16:49

Захарова усомнилась в наличии у Зеленского источников средств на закупку оружия

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в наличии у Украины реальных источников средств для закупки американского оружия. Об этом сообщает «Лента.ру».







«Что-то продал, наверное — может, пару вилл своих или своей семьи, может, какой-то орган свой тоже заложил, или потенциально может его продать...» — предположила дипломат.