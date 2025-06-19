Министр Зеленского исчез после поездки в Австрию
Министр по вопросам объединения Украины Алексей Чернышев не вернулся из Австрии, куда приезжал с рабочим визитом вместе с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач.
Известно, что вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. Ткач отметил, что этого следовало ожидать, так как бывшие подчинённые Чернышева попали в поле зрения правоохранительных органов Украины.
По словам главы отдела журналистских расследований, антикоррупционные ведомства Украины заподозрили экс-подчинённых министра в неправомерном обогащении во время работы в «Нафтогазе» и в Министерстве регионального развития Украины.
Михаил добавил, что по его данным из силовых ведомств, никаких подтверждений возвращения Чернышева из Австрии на данный момент не имеется.
Ранее сообщалось, что на Украине началась реализация сделки с США по добыче полезных ископаемых.
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