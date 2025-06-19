Министр Зеленского исчез после поездки в Австрию

19 июня 2025, 12:48

Министр единства Украины сбежал от Зеленского в Австрии

Фото: Istock/rarrarorro

Министр по вопросам объединения Украины Алексей Чернышев не вернулся из Австрии, куда приезжал с рабочим визитом вместе с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач.