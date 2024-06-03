В Венгрии заявили, что ЕС пытается заставить голос мира замолчать

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС, заявив, что Брюссель пытается подавить голос мира.
«Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе», — цитирует Сийярто РИА Новости.Министр также подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и будет продолжать отстаивать свою позицию в период своего председательства в ЕС.
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