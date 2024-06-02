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Сийярто: Венгрия заинтересована в развитии евразийского сотрудничества

02 июня 2024, 22:21
Фото: iStock/MarinaLitvinova

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия заинтересована в развитии сильного евразийского сотрудничества, поэтому будет вести работу в этом направлении. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что власти страны действительно верят в то, что правильным путём будет работа над сотрудничеством по линии Восток-Запад. Сильное евразийское сотрудничество является глобальным интересом.

По словам Сийярто, все эти аспекты абсолютно соответствуют национальным интересам Венгрии.



В заключение он добавил, что страна категорически против разделения мира на блоки, поэтому это разрушительная стратегия. Венгры хотят, что мир был связан, а сотрудничество между Востоком и Западом основывалось на взаимоуважении.

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#венгрия
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#мир
МИД Венгрии высказался о покушении на Фицо
Сийярто: покушение на Фицо – результат кампании ненависти его оппонентов
02 июня 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими оппонентами, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам политика, кампанией руководили «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» – отметил Сийярто.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что призывы к убийству и разжигание ненависти не рассматриваются как часть свободы слова.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.

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Венгрия не приняла решение об участии в саммите по Украине
Сийярто: Венгрия ещё не решила насчёт участия в саммите по Украине
02 июня 2024, 22:34

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия ещё не приняла решение об участии в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что с одной стороны Венгрия уважает Швейцарию и поддерживает её усилия по достижению мира, но с другой стороны возникает вопрос об эффективности этой конференции с учётом отсутствия на ней России.

Сийярто добавил, что саммит имел бы реальный смысл и дал бы надежду на восстановления мира при участии обеих сторон конфликта.

Саммит по Украине пройдёт 15-16 июня в курортном городе Бюргеншток. От участия в конференции уже отказались Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР. Также на саммит не приедет президент США Джо Байден.

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#венгрия
#саммит
#украина
#швейцария
#россия
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Польша на следующей неделе вернёт буферную зону на границе с Белоруссией
Косиняк-Камыш: Польша во вторник вернет буферную зону на границе с Белоруссией
02 июня 2024, 22:05

Фото: iStock/Stadtratte

Польша во вторник вернёт буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что нелегальный мигрант при попытке пересечения польско-белорусской границы ранил ножом польского военного. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Однако после инцидента премьер-министр страны Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.

А в воскресенье Косиняк-Камыш объявил, что 4 июня Польша восстанавливает буферную зону на границе. Она будет охватывать Белостокский и Гайновский районы.

Он подчеркнул, что зона вдоль границы будет действовать в одном месте Белостокского района и сразу в 26 местах Гайновского. Согласно установленным правилам, нельзя приближаться к границе ближе чем на 200 метров.

По словам министра, восстановление буферной зоны позволит защитить границу и повысит безопасность для сотрудников.

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#польша
#белоруссия
#граница
#политика
#безопасность
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Республиканская партия объявила о выдвижении Трампа кандидатом независимо от приговора
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора
02 июня 2024, 21:53

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Республиканская партия выдвинет Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих президентских выборах независимо приговора, который ему вынесет суд 11 июля. Об этом заявила сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп в интервью телеканалу CNN.
При этом она допустила, что с учётом оглашённого приговора могут произойти возможные изменения в программе будущей конвенции республиканцев, которая стартует 15 июля. В частности, может быть изменено место номинирования.

Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловой документации. Приговор по делу будет вынесен 11 июля.

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#сша
#приговор
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В России оценили отказ Саудовской Аравии от участия в саммите по Украине
Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии посещать саммит по Украине
02 июня 2024, 21:31

Фото: iStock/Diy13

Отказ Саудовской Аравии от участия в саммите по Украине в Швейцарии выглядит разумным для России. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день агентство DPA сообщило, что Саудовская Аравия не примет участие в мирной конференции, поскольку на ней не будут присутствовать представители России. Власти страны официально не комментировали данное сообщение.

Сенатор назвал решение властей Саудовской Аравии разумным, поскольку конфликт ведётся между двумя государствами, между Россией и Украиной, а значит они обе должны присутствовать на этом саммите.

Джабаров назвал смешным обсуждение мирных инициатив без участия одной из сторон конфликта.

Кроме того, он выразил надежду на то, что пример Саудовской Аравии сподвигнет и другие страны отказаться от участия в этом саммите.

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#совет федерации
#россия
#саммит
#украина
#политика
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В Минфине США заявили о намерении препятствовать развитию ВПК России
02 июня 2024, 20:39

Фото: iStock/Phantom1311

Запад намерен препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России с помощью более жёстких режимов экспортного и санкционного контроля. Такое заявление сделал первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в статье для издания Financial Times.
Он подчеркнул, что назначение президентом России Владимиром Путиным на должность главы Минобороны экономиста Андрея Белоусова указывает на то, что вся экономика страны в настоящее время нацелена на производство вооружения.

По словам Адейемо, это результат усилий США и ряда других стран по использованию жёстких режимов экспортного и санкционного контроля, целью которого было причинение ущерба российскому военно-промышленному комплексу.

Также чиновник подчеркнул, что в планах США ограничить возможности России импортировать компоненты, необходимые для производства боеприпасов, ракет и бронетехники.

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#россия
#сша
#минфин
#вооружение
#производство
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«Возможный кандидат на замену»: в США указали на серьёзные проблемы у Зеленского
Миршаймер: Зеленский столкнулся с проблемами из-за недовольства в стране
02 июня 2024, 19:59

Владимир Зеленский сталкивается с серьёзными проблемами из-за прекращения его легитимности. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он убеждён, что в настоящее время в политической сфере Украины не всё так однозначно. Во-первых, президент больше не легитимен, во-вторых, растёт недовольство ведением боевых действий.

Миршаймер подчеркнул, что не знает, имеется ли возможный кандидат на замену Зеленскому, но в том, что у него большие проблемы нет сомнений.

Профессор добавил, что у населения страны практически полностью пропал энтузиазм по вопросу конфликта. На это указывает тот факт, что мужчин любого возраста насильно отлавливают для отправки на фронт.

В заключение Миршаймер добавил, что российская армия имеет заметное превосходство, которое растёт еженедельно. В связи с этим, следует ожидать, что ВСУ летом или осенью развалятся.

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#владимир зеленский
#украина
#политика
#сша
#всу
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Зеленский признал Палестину как государство
Зеленский: Украина признаёт и Палестину, и Израиль
02 июня 2024, 19:34

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев признаёт Палестину как государство. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии «Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности» в Сингапуре.
Глава государства подчеркнул, что Украина сделает всё, чтобы Израиль остановился, конфликт завершился, а мирные жители не страдали.

Зеленского спросили, почему он раньше поддерживал Израиль. Президент подчеркнул, что тогда его заявления были сделаны на фоне атаки террористами гражданского населения Израиля. В той ситуации Иерусалим имел право защититься.

После того, как Израиль оказался на территории сектора Газа и произошёл гуманитарный кризис, продолжил Зеленский, Украина выразила готовность отправить гуманитарную помощь, а также призвала уважать международное право. Объяснив свою позицию, Зеленский попросил не смешивать воедино два эти периода.

При этом украинское издание «Страна» усмотрело в изменениях позиции Зеленского следование политики Запада. Если раньше западные страны активно поддерживали Израиль, то сейчас, наоборот, начали осуждать действия его армии в секторе Газа, требуя остановить боевые действия.

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#украина
#владимир зеленский
#палестина
#израиль
#политика
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FT: Киев остался недоволен идеей НАТО о выделении 100 миллиардов долларов
02 июня 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киеву не понравилась идея Североатлантического альянса о выделении 100 миллиардов долларов. Об этом сказал неназванный источник в НАТО.
Его мнение приводит издание The Finantial Times. По словам источника, это намерение хорошее, но по сути НАТО мало что добавит. Он уточнил, что киевские власти остались «не в восторге», поскольку по сути Украина не получит новых средств: названная сумма только закрепит уже имеющуюся помощь от альянса.

Однако члены блока предполагают, что такой шаг позволит ускорить поставки Украине, а также упорядочить процедуру предоставления помощи. Ещё в марте стало известно, что НАТО на саммите в Вашингтоне собираются создать специальную структуру для организации поставок вооружений Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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