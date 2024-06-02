Сийярто: Венгрия заинтересована в развитии евразийского сотрудничества

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Венгрия заинтересована в развитии сильного евразийского сотрудничества, поэтому будет вести работу в этом направлении. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он подчеркнул, что власти страны действительно верят в то, что правильным путём будет работа над сотрудничеством по линии Восток-Запад. Сильное евразийское сотрудничество является глобальным интересом.
По словам Сийярто, все эти аспекты абсолютно соответствуют национальным интересам Венгрии.
В заключение он добавил, что страна категорически против разделения мира на блоки, поэтому это разрушительная стратегия. Венгры хотят, что мир был связан, а сотрудничество между Востоком и Западом основывалось на взаимоуважении.
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По словам Сийярто, все эти аспекты абсолютно соответствуют национальным интересам Венгрии.
В заключение он добавил, что страна категорически против разделения мира на блоки, поэтому это разрушительная стратегия. Венгры хотят, что мир был связан, а сотрудничество между Востоком и Западом основывалось на взаимоуважении.
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Анастасия Чинкова