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Вооруженные силы Украины на сегодняшний день оказались в сложной, тупиковой ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Данилов сообщил, что ВСУ испытают трудности, вызванные «снарядным голодом» и проблемами с пополнением резервов. Наряду с этим, имеет место быть полный провал всеобщей мобилизации, мужчины не хотят идти на фронт, предпочитают любыми способами избежать подобной участи.
Украинское общество достаточно устало от сложностей военного конфликта. Общественные аналитики приводят данные, что у населения назревает негатив в адрес президента Украины, ни всем понятны его решения на политической арене страны.
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале февраля заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным.
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Украинское общество достаточно устало от сложностей военного конфликта. Общественные аналитики приводят данные, что у населения назревает негатив в адрес президента Украины, ни всем понятны его решения на политической арене страны.
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Мария Федоровцева