Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе

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Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) назначил пожизненный приговор двоим бойцам Вооруженных сил Украины, который застрелили пятерых жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
По версии суда, в период с марта по апрель 2022 солдаты ВСУ по преступному приказу командира расстреляли из автоматов семерых жителей. Пятеро погибли, двоим удалось сохранить жизни.
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Алина Юрчак