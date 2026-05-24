В военкомате на Украине нашли труп мужчины

24 мая 2026, 16:14

Труп 46-летнего мужчины в военкомате нашла полиция на западе Украины

В Тернополе на западе Украины в одном из местных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомате) обнаружили тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила полиция Тернопольской области, пишет РИА Новости.





По данным правоохранителей, погибшего доставили в учреждение для уточнения военно-учетных данных. В тот же день его нашли мертвым в туалетной комнате. Предварительно установили, что мужчина покончил с собой.



Инцидент произошел на фоне сохраняющейся в Киеве острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. Случаи жесткого обращения сотрудников военкоматов с гражданами при принудительной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты.



В интернете массово распространяются видеозаписи. На них представители ТЦК силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и нередко избивают.



