В военкомате на Украине нашли труп мужчины
В Тернополе на западе Украины в одном из местных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомате) обнаружили тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила полиция Тернопольской области, пишет РИА Новости.
По данным правоохранителей, погибшего доставили в учреждение для уточнения военно-учетных данных. В тот же день его нашли мертвым в туалетной комнате. Предварительно установили, что мужчина покончил с собой.
Инцидент произошел на фоне сохраняющейся в Киеве острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. Случаи жесткого обращения сотрудников военкоматов с гражданами при принудительной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты.
В интернете массово распространяются видеозаписи. На них представители ТЦК силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и нередко избивают.