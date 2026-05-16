Достижения.рф

Украинец сбил сотрудника ТЦК при попытке мобилизации

Украинец сбил сотрудника ТЦК на BMW за попытку мобилизации
Фото: istockphoto/DmyTo

В Ровно произошёл инцидент с участием водителя автомобиля BMW и сотрудника военкомата. Конфликт возник на улице Малоривненской, когда представители ТЦК попытались вытащить мужчину из белой иномарки, пишут украинские СМИ.



В ответ водитель включил задний ход, начал движение и сбил одного из работников. На фоне нехватки личного состава в ВСУ киевский режим всё чаще прибегает к жёстким методам мобилизации. Подобные случаи сопровождаются скандалами и протестами.

В интернете регулярно публикуются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, избивают их и увозят в микроавтобусах. Это вызывает широкий общественный резонанс.

Ранее толпа мужчин с монтировками прогнала военкомов под Одессой. ​Информация появилась днем, 16 мая.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0