Украинец сбил сотрудника ТЦК при попытке мобилизации
В Ровно произошёл инцидент с участием водителя автомобиля BMW и сотрудника военкомата. Конфликт возник на улице Малоривненской, когда представители ТЦК попытались вытащить мужчину из белой иномарки, пишут украинские СМИ.
В ответ водитель включил задний ход, начал движение и сбил одного из работников. На фоне нехватки личного состава в ВСУ киевский режим всё чаще прибегает к жёстким методам мобилизации. Подобные случаи сопровождаются скандалами и протестами.
В интернете регулярно публикуются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, избивают их и увозят в микроавтобусах. Это вызывает широкий общественный резонанс.
Ранее толпа мужчин с монтировками прогнала военкомов под Одессой. Информация появилась днем, 16 мая.
