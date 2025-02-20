В Волчанске обнаружены «братские могилы» сожженных боевиков ВСУ

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При продвижении в Волчанске на Харьковском направлении ВС РФ находят большое количество сожженных и обезличенных трупов украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские военные при продвижении в Волчанске часто сталкиваются с так называемыми «братскими могилами» боевиков ВСУ.
Он уточнил, что больше всего трупов украинских военных обнаружили у поликлиники и больницы.
При этом в районе переправы южнее ЦГБ тела вовсе разбросаны на открытой местности. По словам Марочко, украинское командование не проводило эвакуацию с начала февраля.
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«Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают. По улице Чехова в подвалах найдено три места складирования трупов, по улице 8 Марта — пять», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что больше всего трупов украинских военных обнаружили у поликлиники и больницы.
При этом в районе переправы южнее ЦГБ тела вовсе разбросаны на открытой местности. По словам Марочко, украинское командование не проводило эвакуацию с начала февраля.
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Элина Позднякова