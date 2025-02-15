В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек

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Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков вражеского беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен.
В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков дрона.
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Екатерина Коршунова