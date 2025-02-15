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В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

Росавиация временно ограничила работу в семи российских городах
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

План «Ковер» введен сразу в семи российских аэропортах. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.


Уточняется, что временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. Согласно предварительным данным, работа воздушных гаваней приостановлена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, все службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Иные подробности в настоящее время ​не приводятся.

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Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и ЕС
Депутат Чернышов обнародовал предсказание Жириновского о нацизме на Украине
15 февраля 2025, 06:49

Фото: iStock/Diy13

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой говорилось о негативных последствиях, ожидающих Запад после поддержки нацистов на Украине.
«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — предупреждал экс-главы ЛДПР.
Чернышов отметил, что документ, написанный несколько лет назад, остается актуальным и сегодня. Словно его писали только что.

«Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС», — добавил политик.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что их военная поддержка Киева не изменит ситуацию, а лишь затянет конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО не только поставляет вооружения, но и обучает украинских военных, фактически участвуя в противостоянии.

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Выяснили причину уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot
WSJ: Киев сбил истребитель F-16 ВСУ из-за отсутствия системы опознавания
15 февраля 2025, 04:55

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Американский истребитель F-16, переданный Украине, мог быть сбит украинскими военными из-за отсутствия подключения к системе тактической связи Link 16, используемой НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, инцидент произошел в августе 2024 года. Самолет не был оснащен оборудованием для работы с Link 16, которая, помимо прочего, помогает наземным системам ПВО различать союзные и вражеские цели.

Примечательно, что сама Украина факт дружественного огня официально не признает. Киев отрицает, что истребитель F-16 был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, поставленным США.

«Основная причина инцидента — отсутствие системы Link 16, которая позволяет пилотам передавать военным на земле информацию о своем местоположении», — уверяет WSJ.
Указывается, что США в ответе за отсутствие системы опознавания, и что технология была намеренно сокрыта администрацией президента США Джо Байдена от украинской стороны.

В Пентагоне не стали раскрывать детали и не подтвердили наверняка, был ли сбитый самолет подключен к этой системе.

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#самолет
#инцидент
#нато
#пво
#украина
#сша
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Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте и обсудил будущее Киева
Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте на встрече нужды Киева в артиллерии
15 февраля 2025, 04:31

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным офиса Зеленского, стороны обсудили потребности ВСУ в артиллерии и координацию со странами альянса для выработки единой позиции по завершению конфликта.
«Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии», — говорится в заявлении офиса.
Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость «надёжных гарантий безопасности» как условия прекращения боевых действий.

Конференция в Мюнхене проходит с 14 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала. Про инцидент с обстрелом репортеров стало известно вечером 14 февраля. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения во время атаки.

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В России пообещали ответить на обстрел ВСУ съемочной группы Первого канала
Захарова: виновные в атаке ВСУ на журналистов Первого канала понесут наказание
15 февраля 2025, 03:09

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в атаке ВСУ на съёмочную группу «Первого канала» в Курской области понесут наказание. Об этом сообщается на сайте министерства.
Захарова также призвала международное сообщество осудить нападение, подчеркнув, что молчание будет расценено как поддержка киевского режима.

«Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения», — пояснила Захарова в своем комментарии.
Про инцидент стало известно вечером 14 февраля: ВСУ обстреляли съемочную группу «Первого канала» в Курской области. По данным и.о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, оператор Юрий Шолмов получил ранения при обстреле. Его доставили в областную больницу. Позже Шолмов заявил, что с ним всё в порядке, и планирует вернуться к работе после лечения.

Ранее ночью 15 февраля «Радио 1» передавало, что в пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.

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SHOT: В пригороде Ростова-на-Дону раздалась серия взрывов, работает ПВО
15 февраля 2025, 01:44

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пригороде Ростова-на-Дону прогремели взрывы, предположительно связанные с работой системы ПВО.
По информации жителей, переданной SHOT, в микрорайоне Западный было слышно от трёх до пяти взрывов. Они также раздались в городе Батайск, расположенном в 6 км от Ростова.

Предварительные данные указывают на попытки ПВО сбить воздушные цели. На текущий момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области будут отселены по решению оперативного штаба региона.

Также ​стало известно, что Зеленский дал ответ на предложение США по передаче половины минеральных ресурсов Украины. Он отказался подписать документ, предоставляющий США права на 50% недобытых минеральных ресурсов страны.

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