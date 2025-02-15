В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

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План «Ковер» введен сразу в семи российских аэропортах. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Уточняется, что временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. Согласно предварительным данным, работа воздушных гаваней приостановлена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
По данным ведомства, все службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Екатерина Коршунова