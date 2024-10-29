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В Волновахскую больницу В ДНР передали бронированную «скорую помощь»

29 октября 2024, 05:08
Фото: istock/Yury Karamanenko

Фото: istock/Yury Karamanenko

В Волновахскую городскую больницу в ДНР была передана бронированная машина скорой помощи для эвакуации раненых и оказания медицинских услуг жителям прифронтовых территорий,
Военно-политический эксперт Ян Гагин, передавший автомобиль медикам, рассказал, что бронированная «Газель» была специально доработана для безопасной транспортировки пациентов из опасных зон. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Все населенные пункты прифронтовой зоны находятся под постоянной угрозой обстрела артиллерией и атаками FPV-дронов», — отметил Гагин.


Заместитель главного врача Волновахской больницы Юрий Юриченко поблагодарил всех, кто способствовал приобретению автомобиля, подчеркивая важность обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.

«В условиях нехватки кадров защита медиков — приоритет, поэтому бронированная «скорая» нам крайне необходима», — добавил он.

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В Махачкале, заключившим контракт в зоне СВО, будут больше платить
Власти Махачкалы увеличили выплаты для участников СВО
28 октября 2024, 22:27

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Муниципальная выплата в Махачкале для людей, заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщает мэр города Юсуп Умавов.
«С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО», — сказал Умавов в своем Телеграм-канале.

Ранее выплата для людей, которые подписывали контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции, составляла 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Махачкалы.

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#сво
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ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением бойцов из КНДР
NYT: ВСУ создали украинско-корейские разговорники, чтобы брать в плен бойцов КНДР
28 октября 2024, 21:49

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Военнослужащих ВСУ предупредили, что бойцы из Северной Кореи в ближайшее время вступят в боевые действия в зоне СВО. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Один из собеседников издания, принимающий участие в боевых действиях в Курской области, рассказал, что командиры предупредили его о скором появлении военных из КНДР.

Также ВСУ выпустили специальный украинско-корейский разговорник для того, чтобы украинские военные могли обращаться к северокорейским солдатам с требованием сдаться в плен.

Напомним, что южнокорейская разведка ранее сообщила, что группа северокорейских военных численностью 12 тысяч отправилась на российский Дальний Восток с целью прохождения обучения с последующей переброской в Курскую область. Власти России опровергают эти сообщения.

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#сво
#курская область
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В МИД РФ раскрыли, граждане каких государств ликвидированы ФСБ в Брянской области
Захарова: наемники из США, Польши и Канады были ликвидированы в Брянской области
28 октября 2024, 21:17

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Граждане США, Польши и Канады были в числе иностранных диверсантов, ликвидированных за попытку прорваться через российскую границу в Брянской области. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
При этом дипломат подчеркнула, что это предварительные сведения, которые ещё будут дополняться по мере проведения расследования.

Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из иностранных наёмников предприняла попытку прорваться через границу России и вторгнуться на территорию Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ. Остальные члены группы поражены ракетно-артиллерийским ударом.

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#всу
#брянская область
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Правительство Украины приняло закон об ужесточении воинского учёта
28 октября 2024, 21:09

Фото: iStock/alzay

Правительство Украины приняло закон об ужесточении воинского учёта, который позволит различным ведомствам предоставлять сведения о подлежащих мобилизации гражданах военкоматам. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Минобороны страны Рустам Умеров.
По его словам, это важные изменения, которые направлены на усиление воинского учёта и отслеживания нарушения законодательства страны. Нововведения помогут правоохранителям оперативно и эффективно получать сведения о нарушителях и доставлять их в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) или в иные соответствующие органы.

Из принятого закона следует, что разглашать информацию о призывниках разрешено сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и разведки.

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#украина
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#всу
#мобилизация
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Жителям Польши предложили «примерить» на себя образы умерших бойцов ВСУ
«Страна.ua»: В Варшаве появились стенды с фото бойцов ВСУ и отверстиями для лиц
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ delray77

В столице Польше установили стенды с отверстиями для лиц, предназначенные для фото.
Под фото указаны даты рождения и смерти — как на настоящем надгробии. Инициатива не понравилась полякам и украинцам. Одна бывших военнослужащих ВСУ увидела своё изображение и раскритиковала авторов идеи, подмечая, что они пытаются похоронить её заживо, сообщает «Страна.ua».

Предполагалось, что военные украинской армии, в честь которых установили стенды, погибли на фронте. Однако организаторы ошиблись. После разразившегося скандала организаторы убрали ошибочные части инсталляции.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Конфедерация» в Радоме в Польше Мариуш Кшеминьский раскритиковал планы украинских властей на установку памятника Роману Шухевичу во Львове.

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#военные
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#всу
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ФСБ показала кадры пресечения попытки ДРГ нарушить границу РФ в Брянской области
28 октября 2024, 20:53

Фото: iStock/zabelin

ФСБ России представила видеозаписи и фотографии с места ликвидации иностранных диверсантов, совершивших попытку нарушения российской границы в Брянской области. Материалы публикует РИА Новости.
Отмечается, что на оперативной съёмке показали оружие, боеприпасы и различное снаряжение, которое использовали боевики попытке вторгнуться на территорию России. Также на записи виден канадский флаг и молитвенник на польском языке.


Также оперативники опубликовали тела убитых боевиков. У одного из них на предплечье набита татуировка элитного полка спецназа США.

Напомним, что в понедельник диверсионно-разведывательная группа ВСУ из иностранных наёмников предприняла попытку вторгнуться на территорию России через границу в Брянской области. Четверо боевиков были ликвидированы сотрудниками ФСБ, остальные поражены ракетно-артиллерийским ударом.

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#фсб
#брянская область
#всу
#граница
#россия
#иностранцы
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Дело об убийстве американского военкора Рассела Бентли направлено в суд
28 октября 2024, 20:27

Рассел Бентли (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

В Донецке завершено расследование уголовного дела об убийстве ополченца из США, военного корреспондента Рассела Бентли, более известного под позывным Техас. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, установлены все лица, причастные к гибели военкора, и обстоятельства совершённого преступления. Обвинение предъявлено четверым российским военнослужащим: Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

Как установили следователи, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов 8 апреля 2024 года применили по отношению к Бентли физическое насилие и пытки, повлёкшие его смерть. Затем они уложили тело военкора в автомобиль и подорвали его динамитной шашкой. На следующий день военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Васняцкого переместил останки с места содеянного с целью сокрытия улик.

Рассел присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он принял православие и обвенчался с русской женщиной Светланой. Военкор говорил, что приехал на Донбасс, потому что восхищался стойкостью и мужеством местных жителей. Американец собирал и передавал гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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#днр
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«Психологическая война»: стало известно, зачем перебежчики из КНДР хотят на Украину
SCMP: перебежчики из КНДР хотят вести психологическую войну на Украине
28 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/NatanaelGinting

Группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что группа состоит из бывших северокорейских военных, имеющих от семи до десяти лет боевого опыта. Они собираются применить знания о ВС КНДР для дезорганизации и деморализации солдат из Северной Кореи, которые якобы отправились в Россию для участия в СВО.

69-летний перебежчик Ан Чан Иль, входящий в состав группы, заявил, что он и его товарищи готовы работать агентами психологической войны, чтобы посредством громкоговорителей и распространения листовок оказывать давление на северокорейских солдат.

Он подчеркнул, что люди с военным опытом из КНДР лучше понимают психологическое состояние бойцов и военную культуру, чем кто-либо другой.

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#кндр
#военные
#украина
#сво
#всу
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В Одессе военкомы провели силовую мобилизацию на глазах у полицейских
28 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/olegda88

В Одессе сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в автомобиль на глазах у полицейских. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин в гражданском, которые, судя по всему, являются сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), с применением насилия заталкивают мужчину в автомобиль прямо на улице. При этом рядом стоят двое полицейских, которые молча равнодушно наблюдают за происходящим.

За призывника попыталась заступиться проходящая мимо женщина. Она поинтересовалась, на каком основании мужчину посреди улицы повалили на землю и надевают наручники. Однако её попытки были тщетны, и мужчину всё же увезли.

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#мобилизация
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