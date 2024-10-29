В Волновахскую больницу В ДНР передали бронированную «скорую помощь»

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В Волновахскую городскую больницу в ДНР была передана бронированная машина скорой помощи для эвакуации раненых и оказания медицинских услуг жителям прифронтовых территорий,
Военно-политический эксперт Ян Гагин, передавший автомобиль медикам, рассказал, что бронированная «Газель» была специально доработана для безопасной транспортировки пациентов из опасных зон. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Заместитель главного врача Волновахской больницы Юрий Юриченко поблагодарил всех, кто способствовал приобретению автомобиля, подчеркивая важность обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.
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«Все населенные пункты прифронтовой зоны находятся под постоянной угрозой обстрела артиллерией и атаками FPV-дронов», — отметил Гагин.
Заместитель главного врача Волновахской больницы Юрий Юриченко поблагодарил всех, кто способствовал приобретению автомобиля, подчеркивая важность обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.
«В условиях нехватки кадров защита медиков — приоритет, поэтому бронированная «скорая» нам крайне необходима», — добавил он.
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Елена Перлова