ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением бойцов из КНДР

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Военнослужащих ВСУ предупредили, что бойцы из Северной Кореи в ближайшее время вступят в боевые действия в зоне СВО. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Один из собеседников издания, принимающий участие в боевых действиях в Курской области, рассказал, что командиры предупредили его о скором появлении военных из КНДР.
Также ВСУ выпустили специальный украинско-корейский разговорник для того, чтобы украинские военные могли обращаться к северокорейским солдатам с требованием сдаться в плен.
Напомним, что южнокорейская разведка ранее сообщила, что группа северокорейских военных численностью 12 тысяч отправилась на российский Дальний Восток с целью прохождения обучения с последующей переброской в Курскую область. Власти России опровергают эти сообщения.
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Также ВСУ выпустили специальный украинско-корейский разговорник для того, чтобы украинские военные могли обращаться к северокорейским солдатам с требованием сдаться в плен.
Напомним, что южнокорейская разведка ранее сообщила, что группа северокорейских военных численностью 12 тысяч отправилась на российский Дальний Восток с целью прохождения обучения с последующей переброской в Курскую область. Власти России опровергают эти сообщения.
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Анастасия Чинкова