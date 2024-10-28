ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением бойцов из КНДР

Группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).