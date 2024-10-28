В Махачкале, заключившим контракт в зоне СВО, будут больше платить

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Муниципальная выплата в Махачкале для людей, заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщает мэр города Юсуп Умавов.
«С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО», — сказал Умавов в своем Телеграм-канале.Ранее выплата для людей, которые подписывали контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции, составляла 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба администрации Махачкалы.
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