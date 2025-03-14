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В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию

Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Сумская областная администрация приняла решение о проведении обязательной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины в связи с обострением оперативной ситуации на территории области. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении администрации уточняется, что эвакуация затронет населенные пункты в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Ожидается, что в рамках этой меры будет вывезено 543 человека, включая детей.

Сумская область соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит автотрасса, которая соединяет город с российским населённым пунктом Суджа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву
14 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов
Активистка «антимайдана» Игнатьева: Киев готовил поджог Дома профсоюзов в Одессе
14 марта 2025, 07:35

Фото: iStock/grafoto

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.
Суд отметил, что украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения и остановки насилия, а также не обеспечили своевременную помощь людям, оказавшимся в опасности.

Ольга Игнатьева, участница событий и активистка одесского «антимайдана», прокомментировала решение суда, утверждая, что украинские власти не только не предотвратили насилие, но и организовали его. По ее словам, начальники милиции были вызваны на совещание и оставались недоступными для связи, а пожарная служба, находившаяся в непосредственной близости, якобы получила указание не выезжать на тушение пожара.

Игнатьева также отметила, что националисты заранее объявили о своих намерениях провести марш по центру Одессы, что предвещало возможные столкновения с противниками. В 2015 году она получила убежище в Италии из-за преследований на Украине.

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#всу
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#тела
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ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами
14 марта 2025, 06:23

Фото: iStock/DmyTo

Украинские войска забрасывают освобожденные территории Курской области кассетными боеприпасами. Этим поделился боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гостуха» c РИА Новости.
«Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много», — рассказал солдат агентству, демонстрируя боеприпасы.

Как пояснил «Гостуха», таким образом ВСУ хотят замедлить продвижение российских военных в Курской области.

Ранее об ударах кассетными боеприпасами по освобожденным территориям рассказывал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, украинские войска били по группам эвакуации мирных жителей, находящимися в Судже и близлежащих населенных пунктах.

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Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров
Кондратьев: пожар на НПЗ в Туапсе распространился на тысячу квадратных метров
14 марта 2025, 06:05

Фото: iStock/polybutmono

Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда в ночь на 14 марта ударил украинский БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров», — пишет глава региона в своем telegram—канале.

Для ликвидации возгорания задействовано 39 единиц спецтехники и 121 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что в ночь на 14 марта украинский беспилотник атаковал нефтяную базу в Туапсе. На месте начался пожар, который засняли на видео. При этом сирена о воздушной тревоге зазвучала уже после удара БПЛА по НПЗ.

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#бпла
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Минобороны РФ: в церкви Черкасского Поречного найдены тела убитых мирных жителей
14 марта 2025, 05:22

Фото: iStock/FabrikaCr

В Курской области солдаты российской армии обнаружили тела убитых мирных жителей Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида», — рассказали в ведомстве.

Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица были освобождены российскими солдатами 9 марта. По данным Минобороны, бойцы ВСУ разместили в Церкви опорный пункт. После его захвата украинские военные сбежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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#всу
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