В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию

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Сумская областная администрация приняла решение о проведении обязательной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины в связи с обострением оперативной ситуации на территории области. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении администрации уточняется, что эвакуация затронет населенные пункты в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Ожидается, что в рамках этой меры будет вывезено 543 человека, включая детей.
Сумская область соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит автотрасса, которая соединяет город с российским населённым пунктом Суджа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сумская область соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит автотрасса, которая соединяет город с российским населённым пунктом Суджа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова