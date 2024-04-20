В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж

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Солдаты ВСУ назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что украинские боевики пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами, положение ВСУ на линии боевого соприкосновения в настоящее время оценивается в наиболее мрачном свете. Командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что переход под контроль ВС РФ Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что приведет к «серьезному сдвигу в судьбе Донецка».
Еще одной ключевой точкой в рядах ВСУ называют село Очеретино северо-западнее Авдеевки. По словам одного украинского офицера, после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем России.
Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром.
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Екатерина Коршунова