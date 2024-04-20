Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж

В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж

CNN: военные ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка
20 апреля 2024, 10:13
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты ВСУ назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что украинские боевики пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами, положение ВСУ на линии боевого соприкосновения в настоящее время оценивается в наиболее мрачном свете. Командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что переход под контроль ВС РФ Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что приведет к «серьезному сдвигу в судьбе Донецка».

Еще одной ключевой точкой в рядах ВСУ называют село Очеретино северо-западнее Авдеевки. По словам одного украинского офицера, после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем России.



Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром.

Читайте также:

Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
#бпла
#контроль
#маршруты
#село
#переход
#нато
#всу
#вс рф
#часов яр
Власти Запорожья заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры
20 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/maki_shmaki

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждён объект городской инфраструктуры, об этом сообщил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своём Telegram-канале.
Куртев пишет, что некий объект городской инфраструктуры пострадал в результате удара. При этом, о каком именно объекте идёт речь — не уточняется.

Куртев также уточнил, что мирные жители, а также их дома не пострадали.

Напомним, по итогам референдума 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. Однако, киевский режим итоги референдума не признал и продолжил обстрелы региона. В настоящий момент под контролем России находится более 70 процентов Запорожской область, остальную же часть, включая город Запорожье, удерживают ВСУ.

Читайте также:

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

«Общественное»: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА
#сво
#всу
#вс рф
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
20 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удары ВСУ по территории российских регионов планируются в НАТО под руководством США. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право наносить удары по военным целям на территории РФ, назвав такие удары легитимными.

По словам парламентария, Столтенберг признал, что Украина имеет законное право бить по целям на российской территории, поскольку Североатлантический альянс под руководством США как раз и планирует эти удары. Ивлев отметил, что данное высказывание генсека НАТО — это тот случай, в котором Столтенберг сказал правду.

Депутат рассказал, что на авиабазе Рамштайн инструкторы Альянса обучают украинских летчиков и специалистов ПВО, а на танковых полигонах НАТО боевики ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.

Читайте также:

В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
#сша
#россия
#конфликт
#украина
#депутат
#нато
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА
20 апреля 2024, 08:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Министру обороны РФ Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа продемонстрировали возможности российских беспилотников и стрелкового оружия, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограмм. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что всё представленное оружие произведено из отечественных материалов, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к серийному выпуску как беспилотных летательных аппаратов, так и стрелкового оружия.

Как сообщил Шойгу глава предприятия, уже сейчас возможно производить 30 подобных дронов в месяц, а в скором времени увеличить количество выпускаемых изделий в разы.

Также сообщается, что новое стрелковое оружие было разработано при участии российских снайперов, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в пригороде Одессы

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
#сергей шойгу
#минобороны рф
#беспилотник
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
«Общественное»: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы
20 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Отмечается, что в Запорожье раздался повторный взрыв. Данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. Повреждениям подверглись два терминала в порту Южный под Одессой.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

В Одессе прогремел взрыв

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
#россия
#конфликт
#ночь
#взрыв
#данные
#тревога
#всу
#запорожье
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в пригороде Одессы
20 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар по складу с украинскими боеприпасами в пригороде Одессы, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК», — рассказал собеседник агентства.

На фото, которое предоставил Лебедев, виден большой столб дыма, поднимающийся от места расположения склада.

Ранее Лебедев, со ссылкой на своих коллег, сообщил, что российская армия поразила аэродром Канатово в украинском Кировограде. По его информации, через несколько минут после взрыва в сторону аэродрома направились восемь автомобилей скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 50 БПЛА ВСУ

Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники

В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
20 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Leestat

Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что Москва может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, опубликованном после встречи в Италии, передает РИА Новости.

Отмечается, что политики снова потребовали, чтобы РФ вывела свои силы с территорий, которые Запад считает украинскими, несмотря на проведенные референдумы. Согласно их результатам, большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

В заявлении глав МИД стран G7 утверждается, что легитимность этих референдумов никогда не будет признана Западом. В G7 подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Киеву.

Ранее дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия».

Читайте также:

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Посольство России в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
#конфликт
#европа
#ночь
#мид
#фрг
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 50 БПЛА ВСУ
20 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/Naypong

Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Отмечается, что большинство дронов (26) ​было ​уничтожено над Белгородской областью. В военном ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты противника были ​перехвачены или уничтожены над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники

В России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
#губернатор
#дрон
#пво
#беспилотник
#всу
#россия
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники
20 апреля 2024, 07:24

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем Telegram-канале, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля украинские беспилотные летательные аппараты также были замечены над Курской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской областями.

Ранее сообщалось, что ПВО России может обеспечить защиту от новых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Одессе прогремел взрыв

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
#ночь
#всу
#минобороны
#пво
#дрон
#беспилотник
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
20 апреля 2024, 07:13

Фото: iStock/e-crow

Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия». Об этом Мюрат написал в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.
Потомок Наполеона отметил, что в настоящее время Франция находится на критическом этапе, «когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну». Мюрат подверг критике выбранный политиками Европы курс в отношении Москвы.

Он отметил, что сторонники дипломатии и переговоров, по утверждению фанатиков федералистской Европы, являются изменниками и врагами. Мюрат также призвал к скорейшему мирному завершению конфликта на Украине.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

Читайте также:

Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией

Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину
#россия
#франция
#президент
#нато
#макрон
#украина
#конфликт
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф