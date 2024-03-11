В ВСУ пожаловались на новое оружие России, чудовищно изменившее баланс сил

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Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.
Как отмечает телеканал, планирующая бомба представляет из себя 1,5-тонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО.
Кроме того, ФАБ-1500 способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы.
Эксперты считают, что американский комплекс Patriot - чуть ли не единственная система ПРО, способная противостоять таким бомбам, но у украинцев их количество ограничено, как и ракет к ним.
Ранее стало известно, что Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу». Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров. Боеприпас может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.
Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.
Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Ущерб, нанесенный ими, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все <...> это выдерживают. Если к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, то ФАБ-1500 — это ад», — сообщил агентству военный из Красногоровки, которую штурмуют российские войска.
Эксперты считают, что американский комплекс Patriot - чуть ли не единственная система ПРО, способная противостоять таким бомбам, но у украинцев их количество ограничено, как и ракет к ним.
Ранее стало известно, что Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу». Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров. Боеприпас может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.
Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.
Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев