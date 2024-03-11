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В ВСУ пожаловались на новое оружие России, чудовищно изменившее баланс сил

CNN: Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют позиции ВСУ с землей
11 марта 2024, 00:24
Фото: РИА Новости/РИА Новости

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.
Как отмечает телеканал, планирующая бомба представляет из себя 1,5-тонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО.

«Ущерб, нанесенный ими, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все <...> это выдерживают. Если к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, то ФАБ-1500 — это ад», — сообщил агентству военный из Красногоровки, которую штурмуют российские войска.


Кроме того, ФАБ-1500 способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы.

Эксперты считают, что американский комплекс Patriot - чуть ли не единственная система ПРО, способная противостоять таким бомбам, но у украинцев их количество ограничено, как и ракет к ним.

Ранее стало известно, что Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу». Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров. Боеприпас может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские войска уничтожили четвертый танк Abrams под Авдеевкой
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили танк Abrams в районе Авдеевки
11 марта 2024, 00:23

Фото: iStock/dr_evil

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уничтожили четвертый американский танк Abrams в районе села Бердичи под Авдеевкой, передает информационное агентство ТАСС.
«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams», – заявил чиновник.

По словам Кимаковского, российские бойцы атаковали танк из противотанковых гранатометов. Экипаж был уничтожен вместе с бронемашиной.

5 марта Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили третий американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Машина была подбита в районе населенного пункта Бердичи на авдеевском направлении. Танк был атакован из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бойцами 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

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#авдеевка
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На Украине заявили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне
Роман Мрочко заявил о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
10 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил в своем Telegram-канале, что в городе Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), прогремели взрывы.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области объявлена тревога.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в находящимся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше людей на фоне плохих условий существования.

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#всу
#киев
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Уничтожившие Abrams в зоне СВО бойцы не получили вознаграждение от Охлобыстина
Mash: Охлобыстин заявил, что не все уничтожившие Abrams военные получат деньги
10 марта 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Вознаграждение 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина получат только российские бойцы, уничтожившие в зоне спецоперации самый первый американский танк M1 Abrams. По его словам, спонсоры выделили деньги только солдатам с позывными Коловрат и Рассвет, уничтожившим первый танк.
Впрочем, актёр, сценарист, режиссёр и священник сообщил, что сейчас активно ищет патриотически настроенных состоятельных людей, которые сумеют достойно вознаградить тех военных, которые превратили в металлолом вторую и третью американскую машину, передаёт телеграм-канал Mash. Так же как и тех, кто будет делать это в дальнейшем. Сколько бы союзники не присылали на Украину своих бронированных машин, всех их ждёт одна судьба — быть сожжёнными российскими бойцами.

Охлобыстин также рассказал, что отказался от выплаты поощрений за ликвидацию иностранных наёмников и военных преступников Буданова и Залужного. По его мнению, такое «сафари» порочит честь русского солдата и противоречит христианской морали. Да и вообще на людей охотятся за деньги только варвары. Поэтому выплаты будут исключительно за подбитые танки, заключил Охлобыстин.

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#священник
#сво
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В Минобороны РФ назвали реальные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
10 марта 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки ВСУ потеряли более 150 военных.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить две бронированные машины противника, две гаубицы Д-20, несколько машин и самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».

Прежде российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
10 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Применение российским военными новых полуторатонных управляемых авиабомб (ФАБ-1500) наносит большой ущерб объектам ВСУ. Кроме того, боеприпасы такой разрушительной силы наносят большой урон живой силе армии Украины.
По сообщению телеканала CNN, использование Вооружёнными силами РФ этих разрушительных снарядов в значительной степени повлияло на изменение расстановки сил в зоне боевых действий. кадры видеозаписи, на которых запечатлены последствия применения ФАБ-1500, подтверждают их разрушительную мощь. Журналисты телеканала отмечают, что укрепления линии обороны ВСУ после авиаудара «превратились в руины».

Также эти бомбы способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы. Кроме того, они серьёзно подрывают «моральный дух» противника. Телеканал приводит мнение исследователя Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастина Бронка, который полагает, что применение ФАБ-1500 позволило России более эффективно использовать авиацию в тактических целях.

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Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ
10 марта 2024, 13:20

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский беспилотный летательный аппарат спас от воздушной атаки семерых бойцов. Для этого ему пришлось протаранить украинский дрон, который уже готовился сбросить взрывчатку.
Кадры необычной атаки опубликовал телеграм-канал RT. Сообщается, что беспилотник ВСУ, приближающийся к российским позициям, был замечен на Южно-Донецком направлении. Для его нейтрализации навстречу был отправлен российский БПЛА с тепловизором, бывший на вооружении соединения Балтийского флота.

Украинский дрон завис над позициями отделения российских бойцов в количестве семи человек. От удара с воздуха они были практически не защищены. В то время наша «птичка» вывела на экраны изображение неприятельского беспилотника. Поняв, что счёт идёт буквально на секунды, оператор направил аппарат прямо на дрон ВСУ и тот протаранил его. Взрывчатка сдетонировала в воздухе и российские бойцы остались живы и здоровы.

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Украинские дроны атаковали посёлок Горьковский в Белгородской области
10 марта 2024, 13:00

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские националисты при помощи беспилотников нанесли удар по посёлку Горьковский в Гайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как написал губернатор в своём телеграм-канале, два дрона успели сбить на подлёте к населённому пункту, третий врезался в частный жилой дом. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Строение получило как внешние, так и внутренние повреждения. Также в доме выбиты окна. Ущерб хозяевам будет возмещён, заверил Вячеслав Гладков.

Не сумев добиться хоть сколько-нибудь заметных результатов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью БПЛА мирные населённые пункты и объекты на территории России. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.

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Украинскую пенсионерку суд лишил жилья по делу о сепаратизме
10 марта 2024, 11:06

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Пожилую жительницу украинской Винницы по решению суда лишили квартиры и всего имущества. Поводом стало обвинение по делу о сепаратизме.
Это первый случай в судебной практике Украины, когда приговор был вынесен за пророссийскую позицию, сообщает издание ТСН. Недвижимость и всё имущество пожилой женщины конфисковали в пользу государства за публично высказываемую поддержку России. Саму обвиняемую заочно приговорили к четырём годам лишения свободы.

80-летняя жительница Винницы — бывшая учительница физики в местной школе. Она переехала к детям в Россию ещё во времена пандемии коронавируса. Через социальные сети она активно критиковала киевские власти. Это привлекло внимание Службы безопасности Украины (СБУ), которая инициировала возбуждение уголовного дела.

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В Киеве пригрозили России «новыми» ракетами
Тука: Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет
10 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины авиационных ракет, которые подлежат утилизации.
«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — заявил Тука в интервью телеканалу «Прямой».
Экс-чиновник утверждает, что речь идет о новых ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли, хотя он не уточнил их название.

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