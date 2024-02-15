Le Monde: Сырский заявил об уроне ВСУ от российских управляемых авиабомб

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Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте. С таким заявлением выступил недавно назначенный главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, которого цитирует французское издание Le Monde.
«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — сообщил журналистам Сырский.Армия России, в частности, активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.
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