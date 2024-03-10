ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу»

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Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу», сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров.
Боевая разработка представляет собой 30-сантиметровую трубу с блоками управления, спутниковой навигационной системой и крыльями. Данный боеприпас является многоцелевым, как указано в его наименовании «Межвидовой».
УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.
В настоящее время авиация применяет модификацию боеприпаса без реактивного двигателя, но это может измениться в ближайшем будущем, поскольку при применении последнего дальность применения УМПБ Д-30СН до 85-90 километров.
УМПБ Д-30СН является концептуальным аналогом планирующих авиабомб ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Подобные боеприпасы находятся и на вооружении стран НАТО — среди них можно упомянуть шведскую GLSDB, американскую планирующую авиабомбу Powered JDAM (PJDAM) и французскую AASM (HAMMER).
Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.
Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.
УМПБ Д-30СН является концептуальным аналогом планирующих авиабомб ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Подобные боеприпасы находятся и на вооружении стран НАТО — среди них можно упомянуть шведскую GLSDB, американскую планирующую авиабомбу Powered JDAM (PJDAM) и французскую AASM (HAMMER).
Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.
Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев