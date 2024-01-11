В ВСУ предложили уничтожить пусковые установки ракет С-300 на территории РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России. Так он ответил на вопрос, как ВСУ планируют обезопасить Харьков от российских обстрелов.
«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты», - заявил Игнат.
Он отметил, что для этого необходимо иметь высокоточное оружие, с помощью которого можно будет существенно сократить число российских дивизионов С-300, которые, по его словам, ВС РФ расставили по передней линии в зоне СВО.
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Элина Позднякова