На Украине подвели итоги ночного массированного удара ВС РФ

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Минувшей ночью российская армия выпустила по Украине всего 158 ракет и беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». По словам Залужного, всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов.
Таким образом, можно сделать вывод, что 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров». А именно - «Кинжалы», баллистика, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.
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Таким образом, можно сделать вывод, что 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.
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Элина Позднякова