В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия

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Украина больше не может вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. Такое заявление сделал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил Романенко в интервью YouTube-каналу «UkrLife».
Однако он считает, что Украине стоит продолжать бороться за условия мира, которые будут приемлемы для страны.
Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что при отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля, ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Он пояснил, что у избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет настоящего мирного плана. По словам Фесенко, Кремль занял крайне жесткую позицию, что также затрудняет начало переговоров.
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