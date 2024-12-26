Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». Об этом сообщает The Hill.
По словам американского лидера, целью этой атаки было лишить украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период. Байден подчеркнул, что международное сообщество и США должны продолжать поддерживать Украину до победы над Россией.
За последнее время Вашингтон предоставил Киеву «сотни ракет» для систем противовоздушной обороны, и еще большее количество «уже в пути», заключил он.
Напомним, в среду, 25 декабря, ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, проинформировало Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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За последнее время Вашингтон предоставил Киеву «сотни ракет» для систем противовоздушной обороны, и еще большее количество «уже в пути», заключил он.
Напомним, в среду, 25 декабря, ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, проинформировало Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова